محافظة القاهرة توافق على تغيير اسم عزبة الهجانة لـ"مدينة الأمل"

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم، على إطلاق اسم "مدينة الأمل" على منطقة عزبة الهجانة، وذلك تنفيذًا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وجاء توجيه الرئيس السيسى بتغيير الاسم استجابة لرغبة الأهالى عقب الزيارة التى قام بها للمنطقة وبصحبته رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومحافظ القاهرة، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الزيارة باستمرار جهود تطوير المنطقة من كافة الجوانب، والارتقاء بالأحوال المعيشية لقاطنيها، خاصة ما يتعلق بالطرق والخدمات ليعكس مساعى تغيير واقعها إلى الأفضل من قبل الدولة.

وتنفذ محافظة القاهرة مشروع محور الوفاء والأمل بعزبة الهجانة، ويصل طول المحور 8 كم، ويمتد داخل عزبة الهجانة بطول 2 كم، كما يمر على سوق السيارات وبعرض 37 مترا، وكان سكان المنطقة يتعرضوا لحوادث صعق لقرب البيوت من الضغط العالى بالإضافة الخطورة الصحية وهناك البعض لديه امراض.

وأكدت محافظة القاهرة أن محور الوفاء والأمل الذى سيتم إنشاؤه يعد واحد من أهم المحاور التى سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر، حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائرى من محور مصطفى النحاس حيث يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالى وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.