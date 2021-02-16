انعقاد لجنة القيد بنقابة الصحفيين 23 فبراير الجاري

قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين انعقاد جلستها للنقل لجدول المشتغلين يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ فبراير الجاري في تمام الخامسة مساء. واشترطت لجنة القيد ارتداء الكمامة الطبية والقفاز الطبي أثناء الحضور. ويأتي انعقاد لجنة القيد للنقل إلى جدول المشتغلين في إطار الاستعداد لإجراء الانتخابات على منصب نقيب الصحفيين ونصف أعضاء مجلس النقابة.

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