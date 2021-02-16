انت الان تتابع تفاصيل خبر الطقس اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021 و حالة من عدم الاستقرار والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - صدر بيان من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس اليوم في أنحاء الجمهورية، وأشارت إلي وجود أمطار شديدة و رعدية و مصحوبة بالثلوج ببعض المناطق.

وقد صرحت الهيئة أن يوم الثلاثاء سوف يشهد طقس غير مستقر وبارد على القاهرة، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، و السواحل الشمالية الشرقية، وانخفاض شديد في دراجات الحرارة و أمطار غزيرة و رعدية، وقد تختلف درجات الحرارة ليلا ونهارا على المحافظات حيث تكون باردة نهارا وشديدة البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم.. أمطار غزيرة تهز الإسكندرية

وشهدت الإسكندرية اليوم في حالة من الاضطرابات التي سيطرت على سواحلها و أسرعت الأجهزة الأمنية والتنفيذية الإسكندرية، بتضاعف الاستعدادات القصوى والطوارئ للسيطرة على حالة الجو وحذرت الجهات الأمنية بخصوص موجة الطقس اليوم المواطنين بتوخي الحذر وعدم النزول إلا للضرورة القصوى، وذلك لأن سرعة الرياح قد تصل إلي 36 – 47 كم / ساعة و ضربات الرياح 58 كم / ساعة والرطوبة 77 ـ 71%.

تشددات محافظة دمياط و أخذ الإجراءات الاحترازية

وتستعد محافظة دمياط لمواجهة حالة الطقس اليوم حيث أمرت الدكتورة “منال عوض” محافظ دمياط بتضاعف الاستعدادات القصوى والطوارئ للتعامل مع حالة الجو وسوء الأحوال الجوية تعقبا لما سيحدث، وأكدت أيضا على الوحدات المحلية وشركات المياه والصرف الصحي بالدفع بالمعدات لشفت تجمعات مياه الأمطار.

وقد تستمر حالة الجو ما بين الثلاثاء و الخميس على معظم أنحاء الجمهورية، وقد تضامنت الجهات الأمنية و الطوارئ وغرف العمليات لصد أي احتمالات لسقوط أمطار غزيرة، ونصحت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الالتزام بالجلوس في المنزل وعدم الخروج منه إلا للحالات الطارئة وارتداء الملابس الثقيلة وتنجب الأشجار وأعمدة الإنارة والملصقات الكبيرة و الهدوء أثناء قيادة السيارة وتجنب المنحدرات والكباري العالية.