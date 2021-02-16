انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد تعلن انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة ورعدية غدًا الأربعاء 17 فبراير 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس التي تشهدها جمهورية مصر العربية يوم غدًا الأربعاء الموافق السابع عشر من شهر فبراير الجاري، فقد توقعت الهيئة أن يسود طقس شديد البرودة مصاحبًا للرياح النشطة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد بارد على السواحل الشمالية الشرقية، وطقس مائل إلى البرودة مصاحبًا إلى الرياح المعتدلة والنشطة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما صرح مدير إدارة التنبؤات الجوية التابعة إلى الهيئة العامة للأرصاد الجوية محمود شاهين عن فرص تساقط الأمطار التي من المقرر أن تشهدها محافظات الجمهورية غدًا، على أن تكون أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة والإسماعيلية والشرقية والغربية والمنوفية والسويس، أمطار غزيرية ورعدية على محفظات الإسكندرية مطروح والسلوم وبلطيم ورشيد كفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد والدقهلية.

وتوقعت أيضًا الهيئة العامة للأرصاد عن فرص تساقط الأمطار المتوسطة الرعدية على كل من العريش ورفح وسانت كاترين بالإضافة إلى رأس سدر ووسط وشمال سيناء، وتساقط الأمطار الخفيفة المصاحبة للصقيع على محافظتي بني سويف والفيوم، على أن تشهد معظم الأنحاء نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال التي تصل إلى حد العاصفة على محافظات شمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء 17 فبراير 2021

صرحت الهيئة العاملة للأرصاد الجوية المصرية عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء على بعض محافظات الجمهورية، على أن يسود طقس شديد البرودة خلال الليل على محافظات القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.