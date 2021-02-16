التعليم العالى: المؤتمر الطلابى يستهدف بناء شخصية الطالب الجامعى

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، حول فعاليات المؤتمر الطلابى تحت عنوان "بناء القدرات الريادية لطلاب الجامعات المصرية"، خلال الفترة من 13 إلى 14 فبراير الجارى، بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة.





وأوضح التقرير أن المؤتمر جاء تنفيذًا لاستراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، التى تسعى لبناء شخصية الطالب الجامعى وإعداده للقيادة.

وأشار التقرير إلى أن المؤتمر، يهدف إلى تنمية وتدريب الطلاب للوصول إلى أقصى قدراتهم على المستوى الشخصى والمهنى، وعرض الأفكار المبتكرة وتقديم النصائح الفنية للطلاب التى ستعمل على إعداد قائد على المستوى الشخصى والعام.

وتناول المؤتمر عددًا من الموضوعات الهامة، منها: مواجهة التحديات وتطوير قدرات الفريق، وإدارة الذات وتطوير الصفات الشخصية، وإدارة الوقت، ومهارات التواصل، وأهمية المبادئ الأخلاقية فى القيادة، وبناء القدرات الريادية وكيفية استغلال الفرص وتنميتها، وريادة الأعمال لإعداد شباب واعد، وتنمية القدرة على اتخاذ القرار.

وشارك فى فعاليات المؤتمر ممثلى الاتحادات الطلابية، بواقع 5 طلاب من جامعات "عين شمس، القاهرة، المنصورة، الجامعة الأمريكية، الجامعة الألمانية، الجامعة البريطانية، جامعة مصر الدولية، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والأكاديمية الحديثة "كوفنترى".