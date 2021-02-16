المصرية للشراكة من أجل التنمية تبحث التعاون مع برنامج الأغذية العالمى

جدة - نرمين السيد - تناول اللقاء سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الخارجية، وبرنامج الأغذية العالمى، والتى صدق عليها مجلس النواب يوم 9 فبراير 2021، وتهدف مذكرة التفاهم فى المقام الأول إلى إنشاء منصة للتعاون بين الدول الإفريقية ونقل الخبرات المصرية فى المجالات التنموية المختلفة.
ويأتى اللقاء ضمن سياسة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية الهادفة نحو تعزيز أوجه التعاون مع الشركاء الدوليين، وذلك فى إطار سعى الوكالة للمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 بالقارة الإفريقية، وكذلك أهداف التنمية بأجندة الاتحاد الإفريقى 2063.
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