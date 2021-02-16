فيديو.. مراكز العزيمة.. صروح لتأهيل وعلاج مرضى للإدمان بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - وتناول فيديو، للوزارة، الخدمات التى تقدمها المراكز من علاج وتأهيل للمرضى لرفع مشقة السفر لمئات الكيلو مترات لتلقى العلاج. وكانت بداية المراكز فى فبراير 2019، باستخدام أحد أصول الدولة غير المستغلة فى المنيا، وكانت مبادرة هى الأولى من نوعها بتحويل مؤسسة عقابية للأحداث، إلى أول مركز لتأهيل مرضى الإدمان فى الصعيد، بمعايير دولية، ليكون بداية لسلسلة كبيرة من مراكز العزيمة بالمحافظات المحرومة من الخدمة.

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