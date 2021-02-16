الأزهر: إلغاء الامتحانات الشفوية لكل المراحل ولم نحدد موعد امتحان الثانوية 

قال الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، إن شيخ الأزهر وجه بتخفيف العبء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور وتم اتخاذ قرار بعقد امتحانات الشهادة الاعدادية على ثلاثة أيام، نظرا لأن عدد المواد 16 مادة وهو ما يصعب معه أن تعقد الامتحانات لطلاب الإعدادية فى ترم واحد.
وأضاف خلال لقاء على صفحة الأزهر على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للإعلان عن تفاصيل وجداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2021، أن الشهادة الثانوية لم يتم تحديد موعد الاختبارات الخاصة بها حتى الآن.
من جانبه قال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه تقرر عدم عقد امتحانات شفوية فى القرآن والحديث إلى أن تزول الجائحة.
وكان قطاع المعاهد الأزهرية، أعلن أمس الاثنين، قواعد وضوابط إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية المختلفة بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسى 2020 / 2021م، مؤكدًا أن جميع الجداول التفصيلية للامتحانات ستكون متاحة للطلاب خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن المواد التى لا تضاف للمجموع يؤجل امتحانها إلى نهاية العام الدراسى.
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