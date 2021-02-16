إيرباص A220/300.. جهاز طيران تمثيلي جديد ينضم قريبا لقطار التدريب بمصر للطيران| تفاصيل

تستعد أكاديمية مصر للطيران، لضم جهاز طيران تمثيلي جديد خلال الأسابيع القليلة القادمة، لينضم إلى أجهزة الطيران التمثيلية التي تمتلكها الأكاديمية وعددها 5 أجهزة لمختلف طرازات الطيران، لدعم دور الأكاديمية الهام في مجال التدريب لكونها مركزًا للكفاءات والخبرات المتخصصة والتى تجمع بين التأهيل العملى والخبرات التطبيقية.

وكشفت مصادر بمصر للطيران، أن الجهاز التمثيلي الجديد التي تستعد الأكاديمية لضمه خلال الأسابيع القادمة القليلة هو من طراز ايرباص A220/300 والذي تمتلك الشركة منه 12 طائرة لهذا الطراز ضمتها مؤخرًا خلال العام الماضي إلى أسطولها الجوي، ضمن الصفقة الجديدة التي كان متعاقدا عليها قبل سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن جهاز الطيران التمثيلي الجديد لطراز إيرباص (300-A220)، من تصميم وتصنيع شركة (FlightSafety International)، بمحرك (PW1524G)، اعتماد (EASA FFS LEVEL D).

وتسعى أكاديمية مصر للطيران إلى دمج تقنيات جديدة إلى مجموعتها الكاملة من الأجهزة التدريبية، بما يتماشى أيضًا مع استراتيجية تحديث أسطول الطيران في الشركة القابضة لمصر للطيران التي تتطلب كذلك ترقية أجهزة الطيران التمثيلي في الأكاديمية من خلال تشغيل أنواع جديدة من الأجهزة التي يمكن أن تساعد الأكاديمية بشكل جيد على تقديم خدماتها التدريبية على أعلى مستوى من التقنية والجودة. كما تسعى الأكاديمية إلى الحصول على حصة تسويقية جديدة بهدف المنافسة في مجال تدريب الطيران المختلفة (طيارين - ضيافة - مهندسين) واستهداف شركات طيران كبرى جديدة مستفيدة من تميزها في هذا المجال بين دول الجوار وكذلك الاعتمادات الدولية الممنوحة للأكاديمية، ويأتي تشغيل هذه الأجهزة المتطورة من الطيران التمثيلي بمثابة دعم كبير للأكاديمية لجذب عملاء جدد ويعكس اهتمامها في التوسع واستهداف تدريب مزيد من طياري شركات الطيران الأفريقية والعربية والأوروبية وكذلك الهندية التي تمتلك هذين الطرازين.

وضمت أكاديمية مصر للطيران مؤخرًا مع نهاية عام 2020، جهازا تمثيليا من طراز ايرباص A320Neo، والذى يعد من أحدث الأجهزة على مستوى العالم والذى تم تصنيعه من خلال أكبر الشركات المصنعة لأجهزة الطيران التمثيلي وهو مزود بأحدث نظم الحركة و الرؤية المعتمدة عالميًا و مزود بامكانية محاكاة مختلف المحركات التى تتناسب مع هذا الطراز ويتوافق مع أحدث التشريعات الدولية.