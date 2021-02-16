رياح وبرودة شديدة .. دوت الخليج يرصد حالة الطقس في المهندسين وجامعة الدول | فيديو

شهدت حالة الطقس اليوم الثلاثاء، انخفاضا في درجات الحرارة ورياحا نشطة مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحرى.
ورصدت عدسة " دوت الخليج " حالة الطقس فى المهندسين وجامعة الدول، حيث شهدت رياحا وبرودة شديدة.
وقالت التنبؤات الجوية التابعة لهيئة الأرصاد، إن هناك نشاطا للرياح الشمالية الغربية على البحر المتوسط، بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك وانخفاض الرؤية الأفقية هناك.
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