بعد سوء الأحوال الجوية .. المنصورة تتصدر تويتر ومغردون.. الجو قالب على رعب

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #المنصورة بعد سوء الأحوال الجوية بها.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏عاصفة ترابية جدارية في مصر اليوم ‎#المنصورة " و "‏الجو قالب ع رعب ف المنصورة".



وقال آخرون "‏يعنى يوم ما انزل المنصورة اخد المطر كلة عليا" و "‏المنصورة بتغرق "

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن التقلبات الجوية بدأت بالفعل، منوهة إلى وجود الكثير من السحب، كما أنه يوجد برودة في الطقس، كاشفة أن الأرصاد الجوية أعلنت عن عدم الاستقرار في الجو بدءا من اليوم حتى يوم الخميس.



وأضافت "مدير الاستشعار عن بعد بالأرصاد الجوية"، أن هناك إحساسًا بالبرودة خلال الليل ويتبعها انخفاض درجات الحرارة حيث تصل الصغرى 4 درجات في الصعيد، يصاحبها صقيع على المزروعات.



واستكملت: أن درجات الحرارة تصل سالب 2 في سانت كاترين وهناك احتمالية تشكل الثلوج على سلاسل جبال وسط سيناء ولذا تم غلق المنشآت السياحية من الثلاثاء وحتى الخميس.



وتابعت: لم يوجد أى تجمعات ثلجية داخل المناطق الداخلية بالقاهرة، ولكن تشهد انخفاضات ملحوظة فى درجات الحرارة المعتاد عليها خلال فصل الشتاء، لافتة إلى أن يستمر سقوط الأمطار، وبالفعل بدأت بأمطار خفيفة على السلوم ومطروح، وحتى أنها استمرت بأمطار غزيرة من صباح اليوم على الإسكندرية والسلوم، وأيضا سوف تمتد على مطروح والعريش ورفح.