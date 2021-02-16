خلال أسابيع.. أكاديمية مصر للطيران تضم جهازا تمثيليا جديدا لدعم التدريب

أكد الدكتور محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، على دور أكاديمية مصر للطيران الهام في مجال التدريب لكونها مركزًا للكفاءات والخبرات المتخصصة والتى تجمع بين التأهيل العملى والخبرات التطبيقية، حيث تضم الأكاديمية أحدث الأجهزة والأنظمة المستخدمة بمعامل التدريب، وكذلك أجهزة الطيران التمثيلى المتطورة.

جاء ذلك على هامش تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، أكاديمية مصرللطيران للتدريب إحدي أكبر مراكز التدريب الإقليمية المعتمدة في مجال النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث شهد بدء تشغيل أحدث أجهزة الطيران التمثيلى من طراز الإيرباص A320Neo وذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني و لفيف من قيادات وزارة الطيران المدني.

وتعد اكاديمية مصرللطيران للتدريب أول مشغل لهذا الجهاز في افريقيا، حيث تمتلك الاكاديمية (5) أجهزة طيران تمثيلى لمختلف الطرازات وجاري إضافة جهاز جديد خلال الأسابيع القليلة القادمة فضلًا عن حصولها على العديد من الشهادات والإعتمادات الدولية من كبري المنظمات المتخصصة في مجال الطيران علي رأسها منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، كما تقدم برامجها التدريبية للعديد من متدربى الدول الشقيقة بمنطقتى افريقيا والشرق الأوسط .

وأشار منار إلى إن تشغيل هذه الأجهزة المتطورة من الطيران التمثيلى هو بمثابة دعم كبير للأكاديمية لجذب عملاء جدد ويعكس إهتمام الوزارة فى التوسع والسعى للحصول على حصة تسويقية جديدة بهدف المنافسة فى مجالات تدريب الطيران المختلفة واستهداف شركات طيران جديدة للإستفادة من إمكانيات الاكاديمية فى هذا المجال بين دول الجوار.

وتناول العرض التقديمي إمكانيات أكاديمية مصرللطيران للتدريب وأنشطتها المختلفة والشهادات والإعتمادات الدولية الحاصلة عليها والإجراءات التى تتبعها الأكاديمية خلال جائحة كورونا بالإضافة للخطط المستقبلية ومشروعات التطوير ، كما تضمن العرض مواصفات جهاز الطيران التمثيلي لطراز A320 neo والذى يعد من أحدث الأجهزة على مستوى العالم والذى تم تصنيعه من خلال أكبر الشركات المصنعة لأجهزة الطيران التمثيلي وهو مزود بأحدث نظم الحركة و الرؤية المعتمدة عالميًا و مزود بامكانية محاكاة مختلف المحركات التى تتناسب مع هذا الطراز ويتوافق مع أحدث التشريعات الدولية.