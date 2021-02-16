أبو الغيط يدين الاعتداء على محافظة أربيل.. ويؤكد تضامن مصر مع العراق

أثار الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل وقوات التحالف الدولي بالعراق، مساء أمس استنكار كبير على الصعيد الدولي عامة والعربي خاصة، فيما أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية تلك الاعتداءات الصاروخية.

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واعتبر أبو الغيط هذا الهجوم تصعيد خطير يستهدف النيل من هيبة الدولة العراقية وتقويض الأمن والاستقرار فى إقليم كردستان العراق.

تضامن جامعة الدول العربية مع العراق ضد الإرهاب

وصرح مصدر مسؤول بالجامعة العربية في بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2021، أن أبو الغيط أكد تضامن الجامعة العربية مع العراق فى حربه ضد الإرهاب، ودعم جهود الحكومة العراقية والخطوات التى تتخذها فى كل ما من شأنه أن يحفظ هيبة الدولة العراقية وسيادة العراق، ويسهم فى استعادة الأمن والاستقرار فى كافة ربوعه.

أمين الجامعة العربية: ضرورة تجاوز الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد

وتابع، أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، شدد على أهمية تجاوز الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد من أجل توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة والتصدي للمحاولات التى تستهدف أمن واستقرار العراق، مؤكدًا على أن استقرار إقليم كردستان العراق يعد ركيزة مهمة بالنسبة لاستقرار العراق.

عودة حركة الملاحة الجوية بمطار أربيل الدولي

وفي سياق متصل أعلنت العراق عودة الملاحة الجوية والحركة إلى مطار أربيل الدولي، بعد توقفها أمس إثر استهداف لقاعدة أمريكية فى المطار بكردستان العراق من قبل ميليشيات مسلحة تابعة لإيران أسفرت عن إصابة نحو 5 أشخاص.

الصور الأولى للاعتداء على مطار أربيل

فيما نشرت وسائل الإعلام العراقية، الصور الأولى من الهجوم الصاروخي الذى استهدف مطار أربيل وقوات التحالف الدولي بالعراق التي تقودها الولايات المتحدة بشمال البلاد.