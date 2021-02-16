النائب عمرو هندى يشيد بإطلاق اسم مدينة الأمل على عزبة الهجانة .. ويؤكد ملف العشوائيات شهد إنجازات غير مسبوقة

قال النائب عمرو هندى، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسم "مدينة الأمل"، على منطقة عزبة الهجانة والكيلو 4.5، خطة نحو بناء مصر الحديثة ترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بملف تطوير العشوائيات الذي شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة يشهد لها القاصي والداني.

تطوير منطقة الهجانة

وأضاف هندى، إن ما يشهده الملف من تطويرات ومنطقة الهجانة من تلك المناطق التي شملتها التطوير للارتقاء بالأحوال المعيشية لقاطنيها، خاصة ما يتعلق بالطرق والخدمات، وأصبحت هذه هي السمة السائدة في كافة المناطق الشعبية والعشوائية وتلك التي تشهد تدني في مستوى الخدمات على مستوى الجمهورية، حيث أصبح المواطن محدود الدخل البسيط هو محور اهتمام القيادة السياسية.

بث الأمل في نفوس المواطنين

وأكد عضو البرلمان، ان تغيير أسم المنطقة لمدينة الأمل استجابة لمطالبات الأهالي، خاصة وأن الاسم يبث الأمل في نفوس المواطنين قاطنى المنطقة، فلم يعد الأمر قاصرا على التطوير والتجديد للمكان فقط بل النهوض بثقافة المواطنين قاطنى هذه المناطق حتى يكونوا نواة لغد مشرق ودولة شابة قوية، وفى الفترة الأخيرة هناك العديد من المبادرات التي ساهمت بقوة في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين مستوى الخدمة المقدم لهم في مختلف المجالات والقطاعات.