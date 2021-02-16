تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يجتمع لمناقشة رؤى ومقترحات الفترة المقبلة

أجرى تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعاً اليوم بمقر التنسيقية، لمناقشة الرؤى والمفترحات المزعم مناقشتها تحت قبة البرلمان خلال الفترة المقبلة.

تكتل التنسيقية يجتمع لمناقشة رؤى المرحلة المقبلة

وطرح خلال الاجتماع، عدد من الرؤي والمشروعات التي يوليها تكتل نواب التنسيقية اهتماماً وسيشاركوا في مناقشتها خلال الفترة المقبلة بهدف التوصل إلى أفضل صيغة ممكنة تحقق الأهداف وتعبر عن نبض الشارع المصري.

كما ناقش الاجتماع عدد من المبادرات التي يفكر نواب التنسيقية في إطلاقها بهدف تنمية المجتمع، وتحقيق أهداف مصر في خطتها المستدامة لـ2030.

يذكر أن جلسات مجلس النواب ستعود للانعقاد بداية من يوم الأحد الموافق 21 فراير الجاري.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد عقدت مائدة مستدير تضم وزيرة الهجرة، عددًا من نواب البرلمان والشيوخ، ومنهم النائب أحمد فتحى، عضو مجلس النواب، والنائبة أميرة صابر، والنائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس المجلس القومى للمرأة، مايا مرسى، ووزيرة الهجرة، نبيلة مكرم.