كل ماتريد معرفته عن مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري

يخوض الزمالك مواجهة جماهيرية كبيرة أمام الإسماعيلي في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرون.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام السابعة والنصف من مساء غد ، الأربعاء، علي استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري المصري الممتاز، وتبث قنوات ontime sport أحداث المباراة بين الفريقين.

ترتيب الفريقيين

يحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 26 نقطة جمعهم الفريق الأبيض خلال 11 مواجهة، سجل مهاجمي الفارس الأبيض 19 هدفا، بينما تلقت شباك محمد أبو جبل حارس القلعة البيضاء 5 أهداف.

بينما يقع الإسماعيلي بالمركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 8 نقاط فقط، سجل مهاجمي الفريق الأصفر 10 أهداف، بينما تلقت شباك الدروايش 15 هدفا حتي الأن، بالنظر للأرقام يبدو موقف الدروايش، أحد قلاع الكرة في مصر متأزم ولابد من تحقيق الإنتصار غدا.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

شهدت قائمة الإسماعيلي عودة فخر الدين بن يوسف وممحمد الشامي لاعبى الدروايش، وكذلك محمد صبحي حارس وقائد الدروايش، من أجل مواجهة الزمالك.

بينما يغيب عن القائمة التي تستعد لمواجهة الزمالك أكثر من لاعب منهم محمود دونجا وأحمد مدبولي ومحمد بيومى وأحمد مصطفى وغيرهم لأسباب متنوعة.

وأعلن دراجان عن قائمة الإسماعيلي التي جاءت كالتالي:

حارس مرمى: محمد صبحي- محمد مجدي- محمد فوزي.

خط الدفاع: حسين السيد - مروان الصحراوي – كاستيلو- مصطفي الزنارى - عبد الله جمعة - رضوان شريفي - محمد هاشم .

خط الوسط: عمر الوحش - محمد عادل - نادر رمضان - محمد صادق - عماد حمدى –بابل - محمد حسن - زياد طارق.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - شكرى نجيب – شيلونجو- محمد الشامي.

تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمود علاء – محمود الونش – حازم إمام.

خط الوسط:- طارق حامد – إمام عاشور – فرجاني ساسي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - أحمد سيد زيزو - أشرف بنشرقي.