رئيس نادي كريستال بالاس: محمد صلاح ممثل ويجب أن يخجل من نفسه !!

مازال الهجوم مستمر علي نجم ليفربول محمد صلاح من جانب بعض المحللين ورؤساء الأندية في إنجلترا، بسبب طريقة الحصول علي ركلات الجزاء خلال المباريات الماضية.

قبل أسبوعين نال صلاح هجوما شديدا بسبب ركلة الجزاء التي حصل عليها خلال مباراة مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي، وأتهم البعض صلاح بأنه يدعي التمثيل من أجل الحصول علي ركلات الجزاء، وأنه لابد أن يكون هناك مراقبة لما يفعله اللاعب داخل منطقة الجزاء من جانب الحكام.

تحدث اليوم "سيمون جوردان" مالك نادي كريستال بالاس السابق عن صلاح وقال: " لا يوجد هناك من يختلف على قيمة محمد صلاح، فهو هداف بطولة الدوري ويقدم مستويات رائعة ويتمني أي فريق الحصول علي خدماتة لأنه يتمكن من إحراز الأهداف بطريقة مستمرة وممتعة".

وأكمل: "يجب علي صلاح أن يخجل من تصرفاتة الحقيرة داخل منطقة الجزاء، ووصفها بالمضحكة وأنه لابد أن يلعب بقتالية وعدم خداع الحكام من أجل الحصول علي ركلات الجزاء".

واختتم تصريحاتة قائلا: "صلاح دائم السقوط داخل منطقة الجزاء ويريد الحصول عليها من خلال لمسة بسيطة فقط، وعليه أن يخجل من نفسه".

وكان هناك هجوم شديد المدرب الإسكتلندي لنادي ويست هام يونايتد الإنجليزي، ديفيد مويس، للاعب ليفربول محمد صلاح، بسبب ادعائه السقوط خلال إحدي مباريات الفريق الموسم الماضي، والتي يراها بأن صلاح خدع الحكم من أجل الحصول عليها.

وبرغم وجود تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي لم تظهر أي لقطة من جانب صلاح بإدعائة السقوط داخل مناطق الجزاء من أجل الحصول عليها، ولكن بعدما يتم إحتسابها ينتظر الحكم قرار غرفة الفيديو والتي تؤكد صحة القرار.

يذكر أن محمد صلاح يمتلك قائمة هدافي الدوري الإنجليزي المماتز، وتمكن من تسجيل 17 هدفا، ويبتعد بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسية برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي والذي يمتلك 14 هدفا في المسابقة الإنجليزية.

ويواجه ليفربول اليوم فريق لايبزيج الألماني في إطار دور ال16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويستهدف رفاق الألماني يورجن كلوب تحقيق الفوز وتصحيح المسار بعد الخسائر المتتالية للفريق في بطولة الدوري الإنجليزي خلا الفترة الأخيرة.