أبو الغيط لمبعوث الأممي الجديد لعملية السلام: ضرورة التفاوض لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

صرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جمع بين أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية و السفير "تور وينسلاند" المبعوث الأممي الجديد لعملية السلام، والذي بدأ مباشرة مهامه الشهر الماضي.إقرأ أيضًا: أبو الغيط يدين الاعتداء على محافظة أربيل.. ويؤكد تضامن مصر مع العراق





وكان أبو الغيط أجرى اليوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير2021، اتصال هاتفي بالسفير "تور وينسلاند"، وحرص خلالها على إطلاع المبعوث الأممي على مخرجات الاجتماع الوزاري غير العادي الذي عُقد في 8 الجاري، والذي أعاد الزخم إلى القضية الفلسطينية، باعتبارها محورًا مركزياً للعمل العربي المشترك في المرحلة القادمة.

وأشار أبو الغيط أن الاجتماع، والقرار الصادر عنه، يعكسان تجدُد الإجماع العربي حول محددات العملية السلمية وحل الدولتين، ويؤسسان لموقفٍ عربي جماعي مساند لدولة فلسطين.

الجامعة العربية تسعى لتجديد الشرعية الفلسطينية

فيما لفت المصدر المسؤؤل بالأمانة العامة بالجامعة، أن كلاً من أبو الغيط و وينسلاند تبادلا وجهات النظر حول تطورات المشهدين الفلسطيني والإسرائيلي في ضوء الانتخابات المنتظرة في البلدين خلال الشهور القادمة.

وأكد أبو الغيط على أهمية المحادثات الفلسطينية الأخيرة بالقاهرة، وما شهدته من اتفاق على مسار الانتخابات، مشيراً إلى أن هذا المسار يحظى بدعم كامل من الجامعة العربية بهدف تجديد الشرعية الفلسطينية وإعادة ترتيب البيت من الداخل، وتعزيز الموقف الفلسطيني في أي مفاوضات مُقبلة.

الجامعة العربية والمبعوث الأممي الجديد لعملية السلام يبحثوا سبل التفاوض لإنهاء الإحتلا الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين

فيما ثمّن أبو الغيط المواقف التي عبر عنها المبعوث الأممي في الفترة الأخيرة في إدانة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي الذي يقضي على فرص تحقيق حل الدولتين، مؤكدًا أن الجميع يترقب إطلاق عملية تفاوضية ذات مصداقية وأفق زمني من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.