للمرة الأولى..عملة البيتكوين تتجاوز الـ 50 ألف دولار

عملة البيتكوين-أرشيفية
ارتفعت عملة البيتكوين الرقمية للمرة الأولى إلى مستوى قياسي جديد، حيث صعدت فوق الـ50 ألف دولار اليوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2021، وبذلك تعتبر أكبر عملة مشفرة في العالم تكسب قبولا بين مستثمرين رئيسيين.
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ارتفاع عملة البيتكوين في احدث تعاملاتها 5 بالمئة عند 50300 دولار
ووصلت بيتكوين إلى ذروة جديدة بلغت 50602 دولارات، وكانت مرتفعة في أحدث تعاملات 5 بالمئة عند 50300 دولار.
وفى وقت سابق قال رئيس بلدية ميامي، فرانسيس سواريز، إن مدينة ميامي تسعى إلى تبنى عملة البيتكوين فى عملياتها، وهي خطوة يمكن أن تحقق أرباحًا من حيث جذب شركات التكنولوجيا.
ميامي تسمح باستخدام البيتكوين لدفع رواتب العمال
ووافقت لجنة المدينة عبر تصويت نتيجته 4-1 على خطوة أولى في اقتراح العمدة للسماح باستخدام بتكوين لدفع رواتب عمال المدينة وسكان المدينة والشركات لتسديد الرسوم والضرائب باستخدام العملة المشفرة.
شركة تسلا السبب وراء ارتفاع عملة البيتكوين
فيما ارتفعت العملة المشفرة بيتكوين بنحو 72 بالمئة منذ بداية العام الجاري، وتحققت معظم مكاسبها بعد إعلان شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة الرقمية.
وأضافت تسلا أنها ستقبل كذلك السداد بهذه العملة، غير أن تسلا هي الأحدث فقط بين سلسلة من عمليات الاستثمار الكبيرة، التي قفزت ببتكوين من عمليات التمويل الهامشية إلى ميزانيات الشركات ومكاتب التداول في وول ستريت إذ شرعت شركات ومديرو أموال تقليديون في الولايات المتحدة في شراء هذه العملة بقيم كبيرة.
وبذلك تكون عملة بيتكوين أكثر العملات المشفرة التي تحظى باهتمام عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين في الفترة الأخيرة، والمتوقع أن تغير الكثير في سوق العملات مستقبلًا.
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