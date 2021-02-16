للمرة الأولى..عملة البيتكوين تتجاوز الـ 50 ألف دولار

ارتفعت عملة البيتكوين الرقمية للمرة الأولى إلى مستوى قياسي جديد، حيث صعدت فوق الـ50 ألف دولار اليوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2021، وبذلك تعتبر أكبر عملة مشفرة في العالم تكسب قبولا بين مستثمرين رئيسيين.



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