رانية الجزايرلى لـ دوت الخليج: الزيادة السكانية تقضى على التنمية.. ومشكلة الشعب فى "وعيه".. فيديو

علقت النائبة رانية الجزايلى، عضو مجلس النواب، عن الزيادة السكنية ومدى انعكاسها على الاقتصاد المصرى، حيث قالت:" الزيادة السكنية تقضى على التنمية، وهذا أمر تعانى منه مصر منذ سنوات.

رانية الجزايرلى: هناك دول اتخذت اجراءات حاسمة بشأن الزيادة السكانية

وتابعت عضو مجلس النواب، رانية الجزايرلى، حديثها إلى دوت الخليج، حيث قالت:" هناك عددًا من الدول اتخذت اجراءات حاسمة بشأن ملف الزيادة السكانية، مثل الصين الذى اتخذت بعض الاجراءات فى هذا السياق، حيث قررت قصر الولادة على طفلين، وكذلك أمريكا وهو ما انعكس على النمو الاقتصادى.

رانية الجزايلى: ملف الزيادة السكانية محل أهتمام الدولة

ولفتت عضو مجلس النواب، رانية الجزايرلى، إلى أن ملف الزيادة السكانية كان محل أهتمام الدولة المصرية منذ زمن، وذلك عندما أسس الرئيس جمال عبدالناصر، المجلس القومى لتنظيم الأسرة، للمساعدة فى حل الأزمة السكانية.

كما أشارت النائبة رانية الجزايرلى، إلى أنه يولد طفل كل 15 ثانية، أى هناك زيادة سكانية لـ 2,5 مليون نسمة فى العام الواحد، مؤكدة على أن ذلك الأمر يسبب الكثير من الأعباء الاقتصادية، ويؤثر على الخدمات المتعلقة بالتعليم والصحة والتأمين والأغذية ومستويات الدخل والمعيشة قائلة : "اللى عنده طفلين مش زى اللى عنده عشرة".

وأكدت عضو مجلس النواب، رانية الجزايرلى، أن الشعب المصرى لا يتراجع عن تقديم العون إلى بلده، وظهر ذلك فى مشروع قناة السويس، حيث ساهم بمبلغ قدره 64 مليار فى ثلاثة أيام".

وتابعت البرلمانية رانية الجزايرلى:" مشكلتنا كلها فى الوعى، ولو الشعب فهم ووعى، وعرف أن الزيادة بتأثر على مستوى معيشة الفرد، اللى عنده 6 أطفال مش زي اللى عنده طفلين".

أشارت النائبة رانية الجزايرلى، إلى أن الحلول تبدأ بفكرة وتدرس وتوائم الدستور والقانون، إضافة إلى الأخذ برأى الأزهر الشريف، ثم تناقش وتحول للجان المختصة ولا يكون لها أثر رجعى على المواطن، كما أشارت إلى دور الإعلام فى توعية المرأة بخطورة كثرة الإنجاب على صحتها وكيفية تنظيم الأسرة، حيث أكدت دراسات منظمة الصحة العالمية أن إنجاب المرأة لأربعة أطفال يعرضها للوفاة.