مفاجآت في قائمة الزمالك لمباراة الإسماعيلي بالدوري

يستعد فريق الزمالك لمباراته غداً الأربعاء أمام فريق الإسماعيلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف ضمن منافسات الجولة ال13 في الدوري الممتاز.

ويسعي فريق الزمالك في حصد الثلاث نقاط ومواصلة نغمة الإنتصارات وإنتزاع الصدارة من غريمه التقليدي المارد الأحمر، ويحتل الفريق المركز الأول برصيد 26 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق، بينما يحتل فريق الإسماعيلي المركز ال17 ويتملك في رصيدة 8 نقاط من أصل 11 مباراة خاضها الفريق.

وجاءت قائمة الزمالك لمباراه الإسماعيلي كألاتي:-

في حراسة المرمي: محمد أبو جبل – محمود جنش

خط الدفاع:محمود علاء – عبد الغني – محمود الونش

خط سط: عبدالله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام- حمزة المثلوثي- فرجاني ساسي- طارق حامد- يوسف أوباما- محمد أشرف روقا- إمام عاشور- أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: شيكابالا- سيف الدين الجزيري- حميد أحداد- مروان حمدي- أسامة فيصل.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات فريق الزمالك كان أمام فريق الاتحاد السكندري والتي أنتهت لصالح الفارس الأبيض، بينما اخر مواجهات فريق الدراويش كان أمام فريق أمام فريق لافينيا في كأس مصر.

وعيش اللاعب المغربي حميد أحداد المحترف بصفوف نادي الزمالك حاله من التوتر والقلق خلال الفترة الماضية وذلك بسبب حاله عدم الرضا خلال مشاركتة في مركز الجناح وليس المهاجم الصريح والذي يتألق فيه عكس المركز المفروض عليه من المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

تحدث حميد أحداد مع المدرب البرتغالي وطلب منه اللعب في مركز المهاجم الصريح ورفض اللعب مجددا في مركز الجناح الأيمن أو الأيسر، لأنه يري ان مستواه يتراجع عندما يلعب في هذا المركز الغير محبب له.

تألق اللاعب في مركز الهجوم بدء عندما كان مع فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي، وتمكن من تسجيل 26 هدف خلال 61 مباراة، وكانت هذه الإحصائية أحد أسباب تعاقد الزمالك مع اللاعب المغربي منذ 3 أعوام ولكن لم يقدم المستوي المطلوب منه خلال تلك الفترة.