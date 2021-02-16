مفاجأة.. "يورجن كلوب" يقترب من تدريب فريق عربي

بعد تقديم مستويات غير مقنعة مع ليفربول خلال الفترة الأخيرة، ظن الجميع أن المدرب الألماني يورجن كلوب سيتم إقالتة ورحيلة عن صفوف الريدز بسبب سوء النتائج خلال الفترة الأخيرة، وضياع حلم المنافسة علي لقب الدوري الإنجليزي والإحتفاظ باللقب للعام الثاني علي التوالي.

وفي نفس السياق أعلن نادي الهلال السعودي في وقت سابق إقالة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج وتعيين بدلا منه المدرب البرازيلي ميكالي، وطالبت جماهير الزعيم سرعة التعاقد مع يورجن كلوب ومفاوضتة خلال الفترة الحالية وأستغلال سوء النتائج مع الريدز وإقناعة بخوض التدريب في المنطقة العربية للمرة الأولي في تاريخة.

أطلقت جماهير الهلال السعودي هاشتاج #كلوب_مطلب_هلال وذلك من أجل إرسال الأمر للإدارة والتحرك من أجل التعاقد مع المدرب الألماني المتميز، وتفاعل العديد من عشاق الهلال عبر تويتر وتخطي عدد المشاركين الآلاف ولم يكن الأمر مزحة كما تصور البعض ودخلت الأمور في الرسمية من جانب الجماهير التي تعرف أن فرصة التعاقد مع كلوب صعبة للغاية ولكنهم عبروا عن أمنياتهم بالتعاقد مع المدرب الألماني وأستغلال سوء النتائج مع فريقة ليفربول الإنجليزي وسرعة التعاقد معه بأي ثمن.

وتحدث يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة لايبزيج والتي سوف تنطلق في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة وكانت أغلب رسائلة لجماهير الريدز وقال: " نحن نلعب من أجلكم، سنقاتل القتال وكل شيء لأجل جماهيرنا، تمنيت أن يكونوا معنا بالملعب لنظهر التضامن والجماعية، نقاتل نحن وجماهيرنا لأجل نفس الهدف حتى لو كنا بعيدين عن بعضنا البعض".

وأكمل: " شكراً لدعمكم، انا ممتن لكلماتكم وتشجيعكم، يمكنكم التفكير بأمور اخرى ولا تقلقوا علي".

وزاد: " سبب تراجع ليفربول؟ إذا كنت تتابع وتشاهد ليفربول جيداً طوال الموسم ستعرف تماماً الأسباب المختلفة، نعم لم نقدم العديد من المباريات الجيدة لكن مؤخراً قدمنا مباريات طيبة".

واختتم: " أنا لست صغيراً، لا أريد الراحة، أنا أنام خارج المنزل معظم الوقت وزوجتي راضية عن ذلك، أترك عائلتي كثيراً لأقوم بعملي فهل اريد راحة الان؟ انا جاهز وبقوة كبيرة".