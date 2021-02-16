صحيفة تركية عن احتفال مصطفى محمد: رسالة إلى "قهوجي" !!

كشفت إحدي الصحف التركية المهتمة بأخبار الدوري التركي، عن السر وراء إحتفال مصطفي محمد، لاعب جالطة سراي، بعد إحرازه للهدف في مباراة قاسم باشا الماضية.

عقب تسجيل مصطفي محمد لهدف الفوز القاتل في الدقائق الأخيرة، من مباراة قاسم باشا، أحتفل الدولي المصري بحركة " مثيرة" أثارت تكهنات البعض حول المغزى منها.

وظهر مصطفي محمد بعد تسجيله للهدف وهو يقوم بحركة تشبه " رش الملح علي الطعام" وتكهن البعض أن تلك الحركة يقصد بها تشبيه بأحد اللاعبين الكبار بالعالم.

وكشفت صحيفة "فوتو سبور" التركية، السر وراء إحتفال مصطفي محمد بتلك الحركة " المثيرة" بعد المباراة.

وأكدت الصحيفة أن الحركة تعود لإتفاق المصري مع عمر بيرم، الظهير الأيسر لجالطة سراي بشأن أحد اللاعبين التي كان من المقرر أن ينضم لصفوف الفريق لكن أنتقل للمنافس فنربخشة التركي.

وأوضحت " فوتو سبور" أن مصطفي محمد تابع خلال الأوقات الماضية، أخبار خاصة بإنتقال لاعب يدعي عرفان " قهوجي" لصفوف جالطة سراي، قبل أن يفاجئ الجميع وينتقل لصفوف فنربخشة المنافس التقليدي.

وتابعت الصحيفة أن مصطفي محمد أنزعج كثيرا من تلك الأخبار المتداولة وقال لأحد زملائه وبالتحديد الظهير الأيسر للفريق بشأن إنتقال " قهوجي " لصفوف فنربخشة معلقلا" لا يوجد لاعب يستحق كل هذا الإهتمام ، يجب عليكم نسيان قهوجي، أنا هنا وسأرسل له رسالة في أول هدف قادم مع الفريق".

ليأتى إحتفال مصطفي محمد خلال مباراة قاسم باشا، رسالة صريحة "لقهوجي" لاعب فنربخشة التركي، في إشارة لضرورة نسيان أخبار تعاقد جالطة سراي مع اللاعب والنظر لمستقبل جالطة سراي في وجوده.

مصطفي محمد يوأصل التألق مع جالطة سراي

ويواصل مهاجم منتخب مصر التألق مع فريقه جالطة سراي خلال الفترة السابقة، و أحرز مهاجم مصطفي محمد، لاعب الزمالك السابق الهدف الثاني للفريق في مباراة اليوم، بإحرازه الهدف الرابع له أمام قاسم باشا في الدوري التركي الممتازفي الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وعزز جالطة سراي بهذا الإنتصار علي حساب قاسم باشا، موقفه في صدارة ترتيب الدوري التركي برصيد 52 نقطة من 24 مباراة، سجل مهاجميه 49 هدفا، بينما تلقت شباكة 17 هدفا.