بابا فرنسيس يحيي ذكرى مقتل 21 مسيحيا قبطيا في ليبيا:هم قديسونا

حرص البابا فرنسيس "بابا الفاتيكان"، على إحياء ذكرى مقتل 21 مسيحيا قبطيا في ليبيا، على يد تنظيم "داعش" عام 2015، ليذكر الجميع بهم، مؤكدًا إن هؤلاء الرجال هم قديسو جميع المسيحيين.

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كلمة بابا فرنسيس للأقباط الذي تم ذبحهم في ليبيا 2015

وطالب فرنسيس في فيديو تم تداوله عبر وسائل الإعلام الدولية، من العالم الدعاء والصلاة من أجلهم، مضيفًا:"هؤلاء الرجال المسيحيون والمعمدون بالماء والروح القدس تعمدوا ذلك اليوم بالدم أيضا. إنهم قديسونا، قديسو جميع المسيحيين بطوائفهم وتقاليدهم".

وقال البابا فرنسيس:"صحيح أن هناك مأساة، وأن هؤلاء الرجال قد فقدوا حياتهم على الشاطئ، ولكن صحيح أيضًا أن الشاطئ قد تبارك بدمائهم، وصحيح أكثر أنهم قد نالوا أكبر نعمة يمكن للمسيحي أن ينالها: الشهادة ليسوع المسيح حتى الموت".

بابا فرنسيس يشكر أمهات الضحايا في ذكرى مقتلهم

ووجه بابا الفاتيكان الشكر لأمهات هؤلاء الرجال الضحايا، بجانب أساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الذين علموهم أن يعيشوا بالإيمان.

فيلم السرب يتناول قصة ذبح الـ 21 قبطيًا في ليبيا عام 2015

وفي سياق متصل أعربت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، على تقديرها للقيام بعمل سينمائية، كفيلم "السرب"، الذي يسرد العمل الإرهابي الغادر الذي قامت به داعش بذبح 21 قبطيًا في ليبيا عام 2015، وقال المتحدث بإسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر القس بولس حليم :"الشيء الرائع أن توثق هذه الأحداث الهامة، والتي تسطر تاريخ البطولات المصرية حتى تكون منارة للأجيال القادمة، يستقون منها البطولات والمبادئ والقيم التي يتحلى بها الشعب المصري، إيمانًا بالوطن والوطنية والمواطنة".