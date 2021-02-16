بدأت برسالة وطلب صداقة لتنتهي بجريمة قتل.. تفاصيل مقتل شاب على يد صديقه

بدأت القصة بطلب صداقة ليتعرف القاتل على فريسته عبر الإنترنت، ومرت الليال لتطور صدقتهما ليتمكن الشاب من المجني عليه وتنتهي الحكاية بجريمة قتل.

جريمة قتل بهدف السرقة

تعرف المتهم "العاطل" على المجني عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تطورت صداقتهما ليلتقي الشاب العاطل بصديقه الذي تعرف عليه عبر الإنترنت في منزله، لينتهي أول لقاء بينهما بجريمة قتل.

توصلت تحريات ضباط مديرية أمن الجيزة، في واقعة العثور على جثة عامل داخل مسكنه بالهرم، ومقتله على يد شخص خنقا، أن المجني عليه تعرف على المتهم "عاطل" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتقى به داخل شقته لاستضافته، إلا أن العاطل قرر قتله لسرقته، فانتهز فرصة تواجدهما بالشقة، وخنقه، واستولى على متعلقات خاصة بالمجني عليه وفر هاربًا.

رجالة المباحث يضعون يديهم على خيط الجريمة

ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى فحص الرسائل المتبادلة بين المجني عليه والمتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجاني، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الغدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم العثور على جثة عامل، ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.

أشارت تحريات رجال المباحث، إلى وجود شبهة جنائية في وفاته، وأن المتهم خنقه وسرق متعلقات من الشقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.