بمشاركة وزارة الشباب.. انطلاق فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية

جدة - نرمين السيد - انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات معرض "ديارنا" للحرف اليدوية، تحت شعار "مصر بتتكلم حرفى" بكايرو فستيفال سيتى مول، بمشاركة وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية"، من خلال مجموعة من العارضين أصحاب الحرف اليدوية، وبحضور نانيس الناقورى مدير عام المشروعات، وجيهان حنفى مدير عام البرامج التطوعية والكشفية بالوزارة.





وتضمنت منتجات العارضين المشاركين من خلال الوزارة "السجاد اليدوى، والمنتجات الجلدية، والخيامية، والمصنوعات الجلدية والخشبية، أعمال الخزف، أباجورات الملح، التماثيل الفرعونية"، وغيرها من المنتجات التى تعبر عن ثقافة وتراث المحافظات المشاركة. وتستمر فعاليات الدورة 61 من المعرض حتى 25 فبراير الجارى، وتأتى مشاركة الوزارة بهدف دعم الصناعة الحرفية الوطنية وإحياء تلك الحرف وفتح منافذ لتسويقها، ومساعدة العاملين بها من الشباب على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية، والتعاون مع جميع الجهات لتعزيز هذا الدور وتشجيع شباب العاملين فى هذا المجال على الترويج لمنتجاتهم المتميزة من خلال المعارض التسويقية المختلفة.

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