وكيل الأزهر يعلن جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع المراحل

جدة - نرمين السيد - وأشار الضوينى، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تقرر أن تكون امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائى للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية كالتالى: يوم السبت 27 فبراير 2021م فى مادة القرآن الكريم ومادة التربية الإسلامية، ويوم الاثنين 1 مارس فى المواد العربية والمواد الثقافية.
وأوضح أن طلاب الصف السادس الابتدائى بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية يؤدون امتحاناتهم كالتالى: يوم الأحد 28 فبراير 2021، فى مادتى القرآن الكريم والتربية الإسلامية، ويوم الثلاثاء 2 مارس 2021، فى المواد العربية والثقافية.
ولفت إلى أن طلاب المرحلة الإعدادية بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية يؤدون امتحاناتهم فيؤدى الصف الأول الإعدادى يوم الثلاثاء 2 مارس 2021 فى القرآن الكريم والمواد الشرعية والعربية، ويوم الخميس 4 مارس فى المواد الثقافية، فيما يؤدى الصف الثانى الإعدادى يوم الأربعاء 3 مارس فى القرآن الكريم والمواد الشرعية والعربية، ويوم السبت 6 مارس فى المواد الثقافية.
كما يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية يوم الخميس 4 مارس فى القرآن الكريم والمواد الشرعية، والأحد 7 مارس فى المواد الثقافية، والثلاثاء 9 مارس فى اللغة العربية.
وبشأن طلاب سنوات النقل بالمرحلة الثانوية فيؤدون الامتحانات كالتالى: الصف الأول الثانوى "أدبى" للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة.
وقال الضوينى إنهم سيؤدون الامتحانات يوم السبت 27 فبراير فى القرآن الكريم والفقه والمنطق والثقافة الإسلامية.. ويوم الاثنين 1 مارس 2021 فى التفسير وعلوم القرآن والحديث وعلومه والتوحيد، والأربعاء 3 مارس 2021 فى النحو والصرف والبلاغة والإنشاء والأدب والنصوص والمطالعة، والسبت 6 مارس 2021: اللغة الأجنبية الأولى وعلم النفس، والاثنين 8 مارس 2021م: اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والجغرافيا.
أما الصف الأول الثانوى "علمى" للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة، فمن المقرر يوم السبت 27 فبراير 2021م فى القرآن الكريم/ الفقه/ الثقافة الإسلامى، والاثنين 1 مارس 2021: التفسير وعلوم القرآن/ الحديث وعلومه/ التوحيد، والأربعاء 3 مارس 2021م النحو/ الصرف/ البلاغة/ الإنشاء/ الأدب والنصوص والمطالعة، والسبت 6 مارس 2021م: الفيزياء/ الكيمياء/ الأحياء، والاثنين 8 مارس 2021م: الجبر وحساب المثلثات/ الهندسة/ اللغة الأجنبية.
وأشار إلى أن الصف الثانى الثانوى "أدبى" للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة يؤدون الامتحانات يوم الأحد 28 فبراير 2021م فى القرآن الكريم/ الفقه/ المنطق، والثلاثاء 2 مارس 2021م فى التفسير/ الحديث/ التوحيد، والخميس 4 مارس 2021 فى النحو/ الصرف/ البلاغة/ الإنشاء/ الأدب والنصوص والمطالعة/ العروض والقافية، والأحد 7 مارس 2021 فى اللغة الأجنبية الأولى/ الفلسفة/ المواطنة، والثلاثاء 9 مارس 2021 فى اللغة الأجنبية الثانية/ التاريخ/ الجغرافيا.
ويؤدى الصف الثانى الثانوى "علمى" للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة يوم الأحد 28 فبراير 2021م فى القرآن الكريم/ الفقه، والثلاثاء 2 مارس 2021 فى التفسير/ الحديث/ التوحيد، والخميس 4 مارس 2021م فى النحو/ الصرف/ البلاغة/ الإنشاء/ الأدب والنصوص والمطالعة، والأحد 7 مارس 2021م فى الفيزياء/ الكيمياء/ الأحياء/ المواطنة، والثلاثاء 9 مارس 2021م فى: الجبر/ التفاضل وحساب المثلثات/ تطبيقات الرياضيات/ اللغة الأجنبية.
وأوضح الضوينى أن الصف الثانى الثانوى "العلوم الإسلامية"، يؤدى الامتحانات يوم الأحد 28 فبراير 2021م فى القرآن الكريم/ الفقه/ المنطق، والثلاثاء 2 مارس 2021، فى: التفسير/ الحديث/ التوحيد، والخميس 4 مارس 2021م فى: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الإنشاء/ الأدب والنصوص والمطالعة/ العروض والقافية، والأحد 7 مارس 2021، فى: اللغة الأجنبية الأولى/ الإحصاء/ المواطنة/ الاجتماع، والثلاثاء 9 مارس 2021، فى: اللغة الأجنبية الثانية/ التاريخ/ الجغرافيا.
وقال وكيل الأزهر إن الصف الأول الثانوى البعوث الإسلامية يؤدون الامتحانات يوم السبت 27 فبراير 2021، فى: القرآن الكريم/ التجويد/ الفقه/ المنطق/ الثقافة الإسلامية، ثم الاثنين 1 مارس 2021م فى التفسير وعلوم القرآن/ الحديث وعلومه/ التوحيد، والأربعاء 3 مارس 2021، فى النحو/ الصرف/ البلاغة/ الأدب والنصوص/ العروض/ مهارات اللغة العربية، والسبت 6 مارس 2021م فى اللغة الأجنبية/ الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والاثنين 8 مارس 2021 فى التاريخ/ الجغرافيا.
كما يؤدى الصف الثانى الثانوى البعوث الإسلامية الامتحانات يوم الأحد 28 فبراير 2021م فى: القرآن الكريم/ التجويد/ الفقه/ المنطق، والثلاثاء 2 مارس 2021م فى: التفسير/ الحديث/ التوحيد، والخميس 4 مارس 2021 فى: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الأدب والنصوص/ العروض/ مهارات اللغة العربية، والأحد 7 مارس 2021 فى: اللغة الأجنبية/ الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والثلاثاء 9 مارس 2021 فى: التاريخ/ الجغرافيا.
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