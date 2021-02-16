عيد حماد: القيادة السياسية توفر الخدمة التى تليق بالمواطن المصرى.. والقطاع الصحى يشهد طفرة ملموسة

قال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى، تفتتح كل يوم مشروع قومى، في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، ولم يعد الأمر قاصرا على منطقة بعينها أو نشاط محدد، بل نجد وتيرة العمل تسير فى كافة الاتجاهات والقطاعات والمؤسسات، وذلك من أجل تحسين مستوى الخدمة ورعاية البسطاء ومحدودي الدخل، ولعل افتتاح عدد من المشروعات القومية والطبية في محافظة الإسماعلية، خطوة جيدة لاستكمال مسيرة تطوير قطاع الصحة والبنية التحتية.

عيد حماد: المشرعات القومية الأخيرة تهدف إلى تحسين الخدمة الصحية

وأضاف عضو مجلس النواب، عيد حماد:" المشروعات القومية التي يتم افتتاحها تهدف في المقام الأول تحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات، وفيما يخص افتتاحات اليوم تهدف لتوفير تغطية صحية شاملة لأبناء الإسماعيلية، وذلك من خلال 12 مستشفى، بتكلفة للمشروع 10مليار جنيه مصري.

عيد حماد: القيادة حريصة على توفير الخدمة التى تليق بالمواطن

وأشار عضو البرلمان، عيد حماد إلى أن القيادة السياسية حريصة على تهيئة البنية التحتية في مختلف القطاعات حتى يتم توفير خدمة تليق بالمواطن المصرى، وهذا الأمر والرؤية كانت غائبة خلال العصور السابقة فلم يكن هناك تخطيط وسرعة في التنفيذ مثل الوضع الحالي، فعلى سبيل المثال منظومة التأمين الصحى الشامل تقدم خدمة طبية لائقة للمواطنين وتخفيف العبء المادي عنهم، وأن المنظومة الصحية شهدت مؤخرا طفرة كبيرة وتحسن ملموس.