"والتر بواليا" يثير جدل الجماهير قبل مباراة الأهلي والمريخ بدوري أبطال إفريقيا

أثارت الصورة الجدل بين جمهور الأهلي بسبب منع سيد عبدالحفيظ اللاعبين من إستخدام مواقع التواصل الإجتماعي قبل المباريات الهامة.

وكتب بواليا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" : " نبدأ اليوم رحلة جديدة بطموحات جديدة نحو تحقيق العاشر في إفريقيا".

وجه الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الأهلي، رسالة خاصة لجمهور الأهلي قبل مباراة الفريق في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا موسم 2021.

وتداول رواد " السوشيال ميديا" الصورة في إشارة لعدم تركيز اللاعب في الملعب وبالتالي هو سبب كافى لعدم تسجيل الأهداف خلال المباريات الماضية للأحمر.

وأختلف البعض مع " تريند" نقد بواليا، أن تلك الحساب لا يخض والتر بواليا بشكل شخصي بل يتحكم فيه عن طريق " أدمن".

بالتردد.. كيف تشاهد مباراة الأهلي والمريخ بدوري الأبطال "مجانا"

ومن المقرر أن يفتتح الأهلي مشواره بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا أمام المريخ السوداني في أولى مباريات الفريق بعد العودة من كأس العالم للأندية، والحصول علي برونزية مونديال الأندية.

وتقام المباراة في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، علي ملعب القاهرة الدولى، وبإدارة تحكيمية للحكم الزامبي سيكاوزي.

موعد مباراة الأهلي والمريخ والقنوات الناقلة

وأعلنت قناة مكسبي المفتوحة عبر النايل سات بث أحداث المباراة بين الأهلي والمريخ السوادني في إطار دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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ويمكنك إستقبال القناة عبر القمر الصناعي نايل سات علي التردد التالي:

جودة القمر الصناعي: نايل سات sd أو hd

تردد القناة : 11411 .

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل التصحيح: 4/3.

وكانت القناة قد بثت أحداث مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في أولى مبارايات الفريق الأبيض بدوري أبطال إفريقيا.

وكشفت شبكة قنوات Bein sport عن نقل أحداث اللقاء بين الأهلي والمريخ عبر3 منصات مختلفة، بالإضافة لـ 3 قنوات أخرى تذيع اللقاء.

وأعلنت مجموعة قنوات Bein sport بث المواجهة بين الأهلي والمريخ عبر bein sport hd 7، بتعليق صوتي للمعلق التونسي عصام الشوالي.

كما تنقل beIN Sports Fr 4 HD max أحداث المباراة في تمام التاسعة بين الأهلي والمريخ، بتعليق صوتي أجنبي.

كما أكدت الشبكة بث أحداث اللقاء بين الأهلي والمريخ عبر المنصة الإلكترونية beIN Sports Connect، وهي خدمة عبر شبكة الإنترنت من أجل إتاحة الفرصة للمتابعين خارج المنزل متابعة المباراة.

وأعلنت قنوات on time sport عن بث مباراة الليلة بين الأهلي والمريخ، عبر التردد الأرضي للقناة وبتعليق صوتي مصري.

يذكر أن والتر بواليا قد أنضم للأهلي قادما من صفوف الجونة، ومنذ ذلك لم يسجل الكونغولي أي أهداف مع المارد الأحمر حتى الان.