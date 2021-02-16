بعد إعلان خطوبته...محمد على رزق ينشر صوره مع خطيبته نورين ماهر

في جو عائلي بسيط احتفل الفنان الشاب محمد علي رزق بخطوبته على نورين ماهر، مؤكدًا أن حفل الزفاف سيكون قريبًا بعد انتهائه من بعض الأعمال الفنية المشارك فيها.

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صورة محمد علي رزق وخطيبته على إنستجرام

وأعلن رزق خبر خطوبته عبر حساباته المختلفة بمنصات السوشيال ميديا، حيث غير الحالة الإجتماعيه لديه عبر صفحته بالفيسبوك، معلنًا خطوبته على نورين ماهر، وقال:"اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، دعواتكم ربنا يكملها بالخير...وعقبالكم جميعًا".

كما نشر صورة تجمعه بخطيبته عبر صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها:" ولبسنا دبلة الخطوبة سمعونا زغروطه يا حبايب".

أخر اعمال محمد علي رزق

يذكر أن الفنان محمد رزق أحد النجوم الشابة الذي نجح بموهبته في لفت الإنتباه إليه والمشاركة مع كبار النجوم في أعمال فنية مختلفة منها المسلسلات الأتية:" أيوب، وأبو جبل، والأب الروحي، وليالينا 80، وجبل الحلال، و شبر مايه، وغيرها من الأعمال الفنية.

كما يعرض له على شاشة التلفزيون في الفترة الحالية مسلسل الدايرة، من تأليف محمد عبد المعطي، ومن إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجي، وبالاشتراك مع كلا من أحمد صلاح حسني، إيمان العاصي، إيناس كامل، مي القاضي، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسي، مها أبو عوف، محمود حافظ، أماني كمال، وعماد رشا، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

كما يُعرض له فيلم "قبل الأربعين"، إخراج معتز حسام، وبطولة داليا مصطفى، وجميل برسوم، لبنى ونس، هالة فاخر، إيهاب فهمي، أحمد حلاوة، أحمد جمال سعيد، ويعرض للكبار فقط، لاحتوائه على مشاهد دماء وقتل كثيرة.

محمد علي رزق يشارك الفنان العالمي مينا مسعود في أول فيلم مصري له

كما يشارك في عمل مميز وهو فيلم "في عز الضهر" مع أول بطولة مصرية للنجم العالمي مينا مسعود، بجانب هنا الزاهد، ميرنا نور الدين، محمد عز، ومحمود حجازي، وهو من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.