قصة "شبيه موسيماني".. "ملامحك كلها مني يا دوب الأسم متغير" !!

ظهرت خلال الآونة الأخيرة صورة جديدة لمدرب فريق صن داونز رولاني موكينا، وظهر التشابة الكبير بينه وبين مدرب الأهلي الحالي بيتسو موسيماني، وظل رواد التواصل الإجتماعي يتحدثوا عن التقارب الكبير بين المدربين وتحدث البعض بأن موكينا سيكون خليفة موسيماني في النادي الأهلي مستقبلا.

يتولي رولاني موكينا مهمة قيادة بطل جنوب أفريقيا ماميلودي صن داونز كمدير فني بعد رحيل مواطنة بيتسو موسيماني لتولية قيادة الأهلي.

في حين يتصدر صن داونز دوري جنوب أفريقيا الممتاز، برصيد 33 نقطة من خلال 15 مباراة، وتعادل 6 مباريات، في حين لم يتلقي هزيمة واحدة من إنطلاقة الدوري الممتاز.

وأصدر النادي الجنوب أفريقي بياناً رسمياً على موقعه الإلكتروني، يؤكد فيه أن باتريس موتسيبي رئيس نادي صنداونز، قرر أن يشترك كل مانكوبا ورولاني.

وقال رئيس النادي: "ظل مانكوبا ورولاني مع ماميلودي صنداونز لسنوات عديدة وكانا جزءًا من الفريق الفني الذي توج بطلاً لأفريقيا في عام 2016 وفاز أيضًا بالدوري، وألقاب أخرى في جنوب إفريقيا. وكان مجلس إدارة ماميلودي صنداونز حريصاً بشكل خاص على تعيين مدربين من جنوب إفريقيا والتعبير عن التزامه وثقته في موهبة وقدرات مدربينا المحليين".

واختتم: "سيركز مانكوبا ورولاني والفريق الفني في صنداونز على الدفاع عن الدوري والألقاب الأخرى التي فزنا بها خلال ذكرى مرور 50 عامًا على تأسيس نادينا، كما أنهم سيتقدمون ويستمرون في تحقيق الهدف الذي ذكرناه في عام 2004 ، وهو جعل ماميلودي صنداونز أحد أفضل الأندية في القارة الأفريقية".

رحيل المدرب بيتسو موسيماني عن قيادة صن داونز آثار الجدل في القارة الأفريقية بالكامل، بعدما أصبح أول مدرب افريقي يقود تدريب المارد الأحمر وظل حديث الصحافة في جنوب افريقيا وفي القارة أجمع.

في حين هاجم رولاني موكوينا، مدرب فريق صن داونز الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، بسبب حديثه عن الأوروجواياني جاستون سيرينو نجم صن داونز، للأنضمام إلي فريق الأهلي تحت قيادة موسيماني.