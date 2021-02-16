منى زكي تأخذ بطولة فيلم السرب 2021 أمام أحمد السقا

انضمت الفنانة منى زكى تصوير إلى أبطال فيلم السرب 2021، لتبدأ تصوير مشاهدها في فيلم السرب الذى يتناول الضربة الجوية التي نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش عام 2015.

خطف البرومو الأول لفيلم السرب 2021 الأضواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الأولى من طرحه.

برومو فيلم السرب 2021

حقق برومو فيلم "السرب" أكثر من 4 ملايين مشاهدة فى أقل من 48 ساعة، عبر الحساب الرسمى لشركة "سينرجى"، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى خلال الفترة المقبلة.

وتناول البرومو فى بدايته كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أصدر من خلالها أمر بتنفيذ عملية نوعية بقصف مواقع داعش بمدينة درنة فى ليبيا.

أبطال فيلم السرب

يضم فيلم السرب العديد من نجوم الفن، منهم أحمد حاتم، كريم فهمي، أحمد السقا، شريف منير، هند صبري، منى زكي، وآسر ياسين، ودياب، ومحمود عبد المغني، وقصي خولي، وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة "سينرجي" تامر مرسي.

آخر أعمال الفنانة منى زكي

ابهرت منى زكي جمهورها بفيلم "الصندوق الأسود" الذي عرض من فترة قريبة بجميع السينمات بعدما انطلق في شهر أكتوبر الماضى، حيث يشارك في بطولته مصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.