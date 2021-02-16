عمرو القطامى يطالب إنتاج أعمال فنية تحذر من خطورة الزيادة السكانية

طالب النائب عمرو القطامى، تدشين حملات توعية بشأن مخاطر الزيادة السكانية، وكيف تنعكس على المواطن في المقام الأول بآثار ونتائج سلبية، وبالتالي على المجتمع، وهذا يتطلب ان تكون هناك رؤية من كافة مؤسسات الدولة لحل هذه الازمة، وان يكون هناك تشاركية من قبل المواطنين، لأن المواطن هو محور أساسي في حل هذه الأزمة.

عمرو القطامي: يلزم حوار مجتمعى للحد من الزيادة السكنية

وأضاف عضو مجلس النواب، عمرو القطامي، أن حديث الرئيس السيسي، على هامش افتتاح مشروعات كبرى فى قطاع الصحة بمحافظة الإسماعيلية عن الزيادة السكانية، وتطرقه لأكثر من مرة حول مخاطر الزيادة السكانية، وما ينتج عنها من آثار كارثية، وهذا بدوره يتمثل في ضرورة أن يتم متابعة هذه القضية بشكل دوري يجب أن يتم عقد جلسات حوار مجتمعي، وندوات ودورات تثقيفية للمواطنين في مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات من أجل الحد من الزيادة السكانية.

واقترح عضو البرلمان، إنتاج العديد من الأعمال الفنية حول مخاطر الزيادة السكانية، وتدشين حملات توعية، تناسب مختلف الأعمار السنية والفئات والثقافات المختلفة، على ان تقوم الحكومة بعرض تقرير حول ما تم إنجازه في هذا الملف بشكل ربع سنوي على مجلس النواب لاتخاذ ما يلزم من خطوات حل هذه القضية التي لا تقل خطورة عن الإرهاب على الاقتصاد القومي للدولة.