فيديو.. الأرصاد للمواطنين: الصغرى بالقاهرة الليلة 7.. ربنا معاكم

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر بدأت حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، من انخفاض درجة الحرارة ونشاط الرياح واضطراب فى الملاحة البحرية وسقوط أمطار غزيرة فى بعض المناطق.





وأضافت شاكر، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة الصغرى هذه الليلية على القاهرة ستكون من 6 إلى 7 درجات، وعلى شمال الصعيد من 4 إلى 5 درجات وسيتكون الصقيع على المزروعات، أما فى وسط سيناء وسانت كاترين ستكون 2 تحت الصفر وتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين ووسط سيناء. وعن خريطة الأمطار قالت: "غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية للبلاد ومتوسطة على الدلتا ومن متوسطة إلى خفيفة على القاهرة". وعلقت على موجة الطقس قائلة: "ربنا معاكم"، مؤكدة أن درجة الحرارة سترتفع بشكل طفيف وستهدأ سرعة الرياح بداية من الخميس.

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