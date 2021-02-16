مدبولى: المشروع القومى لتطوير القرى على رأس أولويات الحكومة

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالترحيب برؤساء اللجان النوعية فى هذا الاجتماع، كما قدم لهم التهنئة بمناسبة بدء الفصل التشريعى الثانى، ودور الانعقاد الأول لمجلس النواب، مؤكدا على الدور المهم للبرلمان فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الدولة المصرية؛ سواء فى دوره التشريعى المهم للغاية لإنجاز القوانين والتشريعات التى تحقق مصلحة الوطن، وكذلك لدوره الرقابى والإرشادى للحكومة وكافة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية فى الدولة، كما نص الدستور على ذلك.

التواصل الدائم بين الحكومة والبرلمان

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى حرصه الشديد على عقد هذا الاجتماع، مشددا على أنه لن يكون الأخير، بل سيكون بداية لسلسلة من اللقاءات الدورية خلال الفترة المقبلة؛ بغرض التشاور والتواصل الدائم بين الحكومة والبرلمان، معربا عن ترحيبه كذلك بلقاء أعضاء مجلس النواب وليس فقط رؤساء اللجان النوعية خلال الفترات القادمة لمناقشة القضايا الجوهرية التى تهم الرأى العام والمواطن المصرى، مشيرا إلى حضور أعضاء هيئة لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب الاجتماع الذى عقد أمس الإثنين؛ لمناقشة قضية مهمة تتمثل فى الاشتراطات البنائيـة والتخطيطية الجديدة، والتى سيتم تفعيلها خلال المرحلة المقبلة، بعد توقف البناء بموجب قرار للحكومة، فكان من المهم طرح الأبعاد الجديدة للقضية أمام أعضاء اللجنتين، للاستماع لآرائهم حولها.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى حرصه على الاستماع إلى كافة الآراء التى يمكن الاستفادة منها، فى أى قضية تمس مصلحة المواطنين بشكل مباشر، مشيرا إلى أنه تقليد يتبعه منذ أن كان وزيرا للإسكان، واستمر عليه بعد تولى منصبه كرئيس للوزراء، وحريص على استمرار هذا النهج خلال المرحلة المقبلة، ولاسيما أننا كحكومة وبرلمان نستهدف فى نهاية الأمر الصالح العام ومصلحة المواطن المصرى، ونعمل من أجل ذلك بكل اجتهاد.

وأشار إلى أن أى خلاف فى الرأى لا يسبب أى مشكلات؛ فهذه هى سمة العمل السياسى، وهى الاختلاف والتباين فى بعض الآراء، لكن فى نهاية الحال الجميع متفقون على تحقيق الصالح العام.

منظومة إلكترونية للمتابعة الدقيقة والتقييم

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: نحن كحكومة، ومنذ اللحظة التى قمنا خلالها بصياغة برنامج الحكومة، الذى شرفت بإلقائه أمام مجلس النواب أثناء الدورة التشريعية السابقة، أؤكد أن كل شغلنا الشاغل هو متابعة عملية تنفيذ هذا البرنامج، ومثل أى مكان بالعالم، من الطبيعى وجود نجاحات وتحديات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

وتابع رئيس الوزراء، خلال لقائه مع رؤساء اللجان النوعية، أنه فى هذا الإطار يجب الإشارة إلى أن الحكومة، استحدثت منظومة إلكترونية للمتابعة الدقيقة والتقييم، وهى التى تعد التقارير التى يتم عرضها على مجلس النواب كل 6 أشهر، حول معدلات إنجاز الحكومة لبرنامجها، والذى نعرض خلاله، وبمنتهى الشفافية، حجم ما نجحنا فى تنفيذه، والمشكلات التى واجهتنا.

وقال: شرفت بوجودى عندما تم استدعائى من قبل مجلس النواب، لألقى بيانا حول انجازات الفترة السابقة، وأشرت خلاله إلى أن الحكومة صادفت تحديا لم تعهده البشرية، يتمثل فى أزمة جائحة "كورونا"؛ حيث كانت الحكومة تمضى فى اتجاه تنفيذ برنامجها بشكل جيد، وكانت معدلات الإنجاز تسير بشكل جيد للغاية، وتشهد النتائج والأرقام المحققة فى الكثير من الملفات على ذلك.

عمل الحكومة فى ظل جائحة كورونا

وأضاف أنه مع ظهور الجائحة منذ مارس الماضى، بدا أن العالم كله يتعامل مع شىء غير واضح المعالم، ولا يوجد معايير ثابتة لطريقة التعامل معه، فكل دولة تمضى فى المسار الذى تراه مناسبا لظروفها من وجهة نظرها.

وأضاف رئيس الوزراء: هناك دول تعثرت، كما أن هناك دولا كان القدر رحيم بها، وأحسب أن مصر، حتى هذه اللحظة، كانت ولا تزال من بين هذه الدول التى خرجت بأقل قدر من الخسائر، وتتابعون جميعا ما يجرى فى الدول المتقدمة، قبل الدول النامية، والمشكلات الهائلة التى تواجهها فى هذا الإطار.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه منذ اللحظة الأولى للوباء، وضعت الحكومة نُصب أعينها أن مصر لا تملك ترف الإغلاق، لأن الأمر يتعلق بأرزاق الناس وقوتهم، كما وضعنا فى اعتبارنا طبيعة الوظائف الموسمية واليومية فى عدد من القطاعات، التى تشكل جزءا كبيرا من طبيعة العمل لدينا، وهى التى يعتمد قطاع كبير من أهالينا عليها، وبالتالى كان من أصعب القرارات هو اتخاذ قرار يحقق التوازن بين الحفاظ على الأرواح وعلى الصحة وفى الوقت نفسه عدم توقف أرزاق المواطنين.

وقال: "هذا فضل وكرم كبير من الله سبحانه وتعالى، أن مصر واحدة من الدول القليلة التى تعد على أصابع اليد، التى استطاعت تحقيق معدل نمو إيجابى".

وتابع رئيس الوزراء: فى الوقت الذى تشهد فيه معظم دول العالم تراجعا ونموا سالبا، كانت مصر من بين ثلاث أو أربع دول حققت نموا إيجابيا فى ظل جائحة "كورونا"، وكل ذلك يرجع إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الدائمة للحكومة ومتابعته المستمرة معنا كفريق واحد، وإصراره على إنجاز المشروعات فى أسرع وقت، حيث كانت تتردد فيما بيننا دائما مقولة "تحدى التحدى"، وكانت هناك مشروعات يحتاج الأمر لإنهائها مدة زمنية معينة، وكان الرئيس يوجه بإنهائها فى نصف هذه المدة.

وأضافا أن المتابعة الدؤوبة من الرئيس، وجهد جميع أعضاء الحكومة مكننا من إنجاز العديد من المشروعات القومية الكبرى خلال الفترة الماضية، بصورة معقولة وجيدة.

وأضاف: بالتأكيد، لا تزال توجد العديد من التحديات، وأنا ألمس حجم هذه التحديات منذ أن كنت فى منصب وزير الإسكان، ومن هذه التحديات على سبيل المثال، ملف الصرف الصحى، ومشاكله، خاصة فى الريف المصرى ، وكذا ظاهرة النمو العشوائى، والحجم الهائل من القرى التى تمددت والعزب والتوابع المنتشرة بشكل غير منظم. لافتا إلى أن العديد من أعضاء مجلس النواب فى هذا الوقت، كانوا شركاء معنا فى مواجهة هذا التحدى، فكانوا يطلبون توصيل المياه والصرف لهذه القرى.

التحديات التى تواجه الحكومة

وفى هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة دائما تضع فى اعتبارها حجم التمويل الهائل المطلوب من الدولة لتنفيذ هذه الأعمال، والتحدى الخاص بمشروعات الصرف الصحى هو مجرد مثال، ويمكن أن نقيس ذلك على جميع القطاعات، فظروف مصر وطبيعتها على مدار العقود السابقة لم تكن تسمح بأن تسير بنفس السرعة التى تسير بها وتيرة النمو السكانى، الكبيرة للغاية، ونتيجة لذلك ظهرت العديد من التحديات فى القطاعات المختلفة أهمها ظاهرة البناء العشوائى، وكذا التحديات فى قطاعات التعليم والصحة، لهذا فإن المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس كانت محاولة لإصلاح مشكلات كنا نعلم جميعا حجمها، ومن ضمن هذه المشروعات، مشروع "تكافل وكرامة"، وتطوير المناطق غير الآمنة وإزالتها واستبدالها بمناطق بديلة على مستوى جيد من الخدمات المقدمة لأهالينا، إلى جانب اقتحام ملفات البنية الأساسية مثل: الكهرباء والغاز، والمياه والصرف والاتصالات والطرق، وكذا المشروعات القومية الكبرى فى قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضى.

وأضاف أن الحكومة تعمل على زيادة الرقعة الزراعية لمصر بمقدار 2 مليون فدان، ومن أجل ذلك تعمل الحكومة على إنشاء محطات معالجة للمياه، وشبكات رى وترع وخطوط ناقلة للمياه، وذلك فى سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتى والأمن الغذائى من السلع والمحاصيل الاستراتيجية وهو جزء من الأمن القومى للدولة.

وتابع: بالرغم من كل الأزمات التى مررنا بها وجائحة "كورونا"، فالحمد لله معدلات البطالة والتضخم تتناقص؛ حيث شهدنا نوعا من الثبات فى الأسعار، وبالرغم من الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التى اتخذتها الحكومة، ومن بينها إجراءات تحرير أسعار الوقود، استطعنا اجتياز كل هذه التحديات.

وقال رئيس الوزراء: أحد أهم التحديات التى تواجهنا كدولة فى المرحلة الحالية، والجميع يعيها يتمثل فى ملف الإصلاح الإدارى، مشيرا إلى أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة جاء كفرصة ذهبية لإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة بما يؤدى إلى تغيير شكل الجهات المركزية والجهات المحلية على مستوى المحافظات، بما يُسهم فى النهاية فى تحسين مستويات أدائه، إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستكمل حديثه: "إحنا مش بنعزّل من وسط البلد للعاصمة الإدارية.. إحنا بنتطور"، مؤكدا أن الدولة تعمل بمنتهى الجدية وقطعت شوطا كبيرا فى ملف التحول الرقمى، لكننا نواجه فى هذا الإطار تحديات كبيرة، وخاصة من الطبيعة البشرية التى ترفض تغيير الأداء بشكل جديد من جانب البعض فى الجهاز الإدارى.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لديها إصرار وتصميم على إجراء تغيير فى هذه المنظومة الصعبة المتوارثة منذ ما يزيد على 50 عاما، ولذا فالحكومة تتخذ كافة الإجراءات والقرارات التى من شأنها تطوير هذه المنظومة والنهوض بمستواها.

وأشار إلى أنه يتابع مع الوزراء المعنيين جميع التفاصيل المتعلقة بهذه المنظومة وغيرها من الملفات الأشبه بـ "القنابل الموقوتة" التى لم يحاول أحد الاقتراب منها طيلة سنوات عديدة مضت، وخاصة أن هذه الملفات تتشابك أبعادها مع العديد من الوزارات والجهات، وهنا يأتى التدخل للتوصل إلى توافق عام بين جميع الجهات المعنية على وضع تصور لهذه الملفات الشائكة، ضاربا مثالا على ذلك بالتشابكات المالية بين عدد من الوزارات، ونجحت الحكومة فى التوصل لحل حاسم لهذه التشابكات، كما تم التوصل لحل ملف التأمين والمعاشات، بعد فترات طويلة من النقاشات والجدل خلال السنوات السابقة.

برنامج الحكومة

وتطرق رئيس الوزراء إلى برنامج الحكومة الذى أكد أنه يتم تحديثه بالتوافق بين أعضاء الحكومة، معلنا أن الحكومة شرعت فى اتباع نهج جديد يخص الموازنة العامة للدولة، يتمثل فى تقديم موازنة إطارية للسنوات الثلاث المقبلة.

وتابع: "عندما يتم تقديم الموازنة للبرلمان فى آخر مارس المقبل طبقا للدستور، مع استمرار تقديم الحكومة للموازنة التفصيلية التى تقدم كل عام لكل سنة مالية جديدة"، موضحا أن الموازنة الإطارية تشمل رؤية وأولويات عمل الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويعكس توجهاتها خلال هذه الفترة.

المشروع القومى لتطوير القرى المصرية

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن المشروع القومى لتطوير القرى المصرية الذى كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يأتى على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلتين الحالية والمقبلة، وهذا المشروع يعد تحديا كبيرا أمام الحكومة.

ولفت إلى حرص الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة الإسماعيلية اليوم، للسؤال عن تمويل المشروعات المختلفة، لكن التمويل فى مشروع تطوير القرى لا يمثل مشكلة أمام الحكومة، لكن الإشكالية هنا فى حجمه غير العادى؛ فنحن نتحدث عن تطوير 4500 قرية بخلاف التوابع، فمد شبكات الصرف الصحى وحده قد يتطلب 10 سنوات لتنفيذه، إلا أن هناك تكليفا واضحا من الرئيس بضغط معدلات التنفيذ ليتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بأكمله خلال 3 سنوات مالية، والتحدى هنا يتمثل فى التنسيق مع آلاف من الشركات المنفذة للمشروع.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع القومى الضخم فرصة هائلة لتوفير الآلاف من فرص العمل على مستوى المحافظات، كما أن الهدف هو مشاركة الشركات والمقاولين المحليين بهذا المشروع، ولذا فنحن نضع نصب أعيننا إذا أتممنا هذا المشروع خلال الفترة المطلوبة، فسنكون قد أسهمنا فى تغيير وجه مصر.

وبين أن السنوات الماضية شهدت شكاوى عديدة تقدم بها نواب البرلمان من عدم توافر الصرف الصحى بالقرى وصلت نسبتها فى حينها إلى ما يقرب من 90% من إجمالى الشكاوى المقدمة أثناء توليه وزارة الإسكان، مؤكدا أن هذا المشروع سيعمل على القضاء على هذه المشكلة فى الدوائر المختلفة على مستوى الجمهورية.

وكرر رئيس الوزراء الشكر لرؤساء اللجان النوعية، معربا عن تطلعه لمزيد من التواصل والتشاور بين الحكومة والبرلمان حول مختلف القضايا والملفات التى تهم المواطنين.