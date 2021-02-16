صور.. جهود شركات المياه بالمحافظات لرفع تراكمات مياه الأمطار

جدة - نرمين السيد - وتابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بحسب بيان للشركة، اليوم الثلاثاء، أعمال سحب مياه تجمعات الأمطار التى تقوم بها شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات، عبر غرفة الطوارئ والأزمات بالشركة القابضة والمركز الإعلامى.

واستقبلت محافظة الإسكندرية، أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وتعاملت شركتى الصرف الصحى ومياه الإسكندرية، بدفع معداتها من بدالات وسيارات الشفط واللوادر وطلمبات الرفع بالمناطق الساخنة.

وتفقد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، مناطق "منتزه أول ومنتزه ثانى"، بالإضافة إلى مناطق شرق متمثلة فى شوارع محمد نجيب جمال عبدالناصر والإقبال جايم بمنطقة مظلوم والفنون الجميلة، ومنطقة المكس، وتم التعامل معها على الفور من قبل التمركزات وسيارات الكسح، وفرق الطوارئ.

ومن جانبه أجرى المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، جولة للمرور على المناطق الساخنة بمناطق "العجمى وأرض الفحص والجرارى كوبرى محرم بك، بالإضافة إلى المرور على رافع الكيلو 21، لمتابعة الضغوط وانتظام ضخ المياه بصورة منتظمة.

كما شهدت محافظتى القاهرة والجيزة، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على فترات متقطعة، بمناطق شارع أحمد عرابى، وشاره فيصل محور 26 يوليو، والمهندسين، ومصر الجديدة، ومدينة نصر بدون حدوث أى تجمعات، مع انتشار معدات شركتى الصرف الصحى بالقاهرة والجيزة، لأكثر من 200 معدة متنوعة الاحجام والاستخدامات ما بين شفاطات مياه ولوادر وسيارات مدعمة بمواتير شفط وغيرها للتعامل السريع مع أى سقوط للأمطار.

وفى مطروح، أوضحت شركة الصرف الصحى بالمحافظة، سقوط أمطار مستمرة من غزيرة إلى متوسطة وتوجد بعض التجمعات بمناطق الكيلو 7 والكيلو 4 ومنطقة الريفية وجارى التعامل معها.

وتتعامل شركة الصرف الصحى بكفر الشيخ، بمعداتها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مع سقوط أمطار متوسطة أدت الى بعض التجمعات "بمناطق بلطيم - سيدى سالم - الرياض- مطوبس"، وتم الانتهاء وسحب مياه الأمطار من مدينة بلطيم، ومركز قلين، ومركز دسوق، والحامول.

وتستمر شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط فى رفع تراكمات مياه الأمطار من محافظة دمياط "كفر سعد - الوسطانى – دمياط"، بعد تعرض المحافظة لرياح شديدة مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة ومتقطعة.

وكانت شركة مياه الشرب بالشرقية، أعلنت سقوط أمطار خفيفة بمراكز مدينة الزقازيق، ههيا، كفر صقر مشتول السوق، منيا القمح.

وأشارت شركة مياه الشرب بالدقهلية، إلى سقوط أمطار خفيفة أو ضعيفة دون تأثير، وأصدر رئيس الشركة بالدقهلية تعليمات مشددة بضرورة تواجد مديرى المناطق التابعة، والإدارات الفنية فى محل عملهم، ورفع درجة الاستعداد القصوى، وجاهزية المعدات والمحطات، والنوبتجيات، وسيارات الكسح.

وفى البحيرة، أوضحت شركة الصرف الصحى بالبحيرة تعرض بعض مراكز المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة، خصوصًا بمراكز رشيد وإدكو وكفر الدوار وبلطيم.

وتفقد رئيس شركة الصرف الصحى بمحافظات القناة، انتشار سيارات شفط المياه "الفاكيوم والنافورى"، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، بأماكن التمركز فى الشوارع وميادين محافظات القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.