التموين : نتابع أسعار السلع يوميًا مع مسؤولى أسواق الجملة

وأوضحت أنه طبقا لبيان الأسعار الصادر من سوق العبور بالقاهرة، فقد أكد البيان أن الطماطم تخرج من السوق بسعر جنيها وتصل إلى 1.60 قرشا لتباع فى أسواق التجزئة ما بين 2 جنيها وتصل إلى 3.50 جنيها للكيلو، وللبطاطس تخرج بسعر جنيها وتصل إلى 2 جنيها لتباع بأسواق التجزئة من 2 جنيها إلى 3.50 جنيها للكيلو.
وأضافت أن سعر البصل يتراوح من 2.75 قرشاإلى 5 جنيهات لبياع فى سوق التجزئة من 4 إلى 7 جنيهات، أما الخيار فقد تفاوتت أسعاره من 1.50 قرشا إلى 3 جنيها جملة لبياع بأسواق التجزئة من 4 إلى 6 جنيهات.
وتابعت :" شهد سعر البرتقال تفاوتا ملحوظا فى الأسعار خلال الأيام الماضية فمن سوق الجملة يخرج بسعر 2.25 قرشا ويصل إلى 5 جنيهات ليباع فى أسواق التجزئة ما بين 5 إلى 7 جنيهات للكيلو، وبالنسبة للموز فإنه يخرج بسعر 5 لبياع فى أسواق التجزئة ما بين 8 إلى 10 جنيهات".
وأكدت الوزارة أن السمك البلطى يخرج بسعر 18.50 جنيها إلى 22 جنيها للكيلو، ليباع فى أسواق التجزئة ما بين 26 إلى 32 جنيها.
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