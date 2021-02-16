وزيرة التضامن تستعرض منتجات أبطال الأولمبياد بـ”ديارنا” 

قالت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي إننا فخورين بالتعاون مع مؤسسات الدمج المجتمعي من أجل أولادنا من ذوي الهمم وفخورين بما يقدموه من منتجات رائعة.

وأكدت "القباج"، خلال تواجدها في جناح الأولمبياد الخاص المصري بمعرض ديارنا للحرف اليدوية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعي إلي تقديم الدعم بكل السبل الممكنة لأبنائنا من ذوي الهمم سواء في فرص تسويق أكثر أو تقديم أصول إنتاجية يستطيعوا من خلال تعليمهم حرفة ومهنة جديدة يستطيعوا الكسب من خلالها.

وأضافت الوزيرة أنها حريصة جدًا على تواجدهم الدائم في المعارض التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي للإيمان الكامل بقدراتهم ودمجهم في المجتمع، وتعهدت "الوزيرة" بخدمتهم بما يليق بهم لأن خدمتهم شرف لكل من يساعدهم.

آشاد الوزير المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي تجاه أبطال الأولمبياد الخاص المصري، مشيرًا أن الدولة تولي اهتماما وعناية خاصة بهم، مشيرًا أن وزارة التضامن الاجتماعي لم ولن تدخر جهدًا في توفير كل السبل الممكنة لتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح "محمود" أن هناك تنسيق وتعاون كامل وبشكل مستمر بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة والأولمبياد الخاص المصري، مضيفًا أن هذا التعاون كان هو حجر الزاوية في تحقيق النجاحات خلال السنوات السابقة ومازالت.

من جانبها أعربت المهندسة نجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعيةبإجدى شركات الاتصالات، عن سعادتها بتواجدها بجانب أبطالنا في الأولمبياد الخاص المصري في معرض ديارنا هذا العام وأن جناح المؤسسة خلال هذا المعرض كل عام يشهد تطور في المنتجات المعروضة الذي ينتجها ذوي الهمم في أشكاله المتعددة وكذلك الجودة.

وأوضحت "نصير" أن الشركة المصرية للاتصالات WE هي الراعي الرئيسي للأولمبياد الخاص المصري لسنوات كثيرة سابقة، وأكدت على أن الهدف تقديم الدعم الكامل لأبطال الأولمبياد الخاص المصري ليس دعم رياضي فقط بل دعمهم في عدة مجالات مختلفة منها مراكز التدريب والتأهيل الحرفي والمهني ليتعلموا فيها حرفة ومهنة يستطيعوا من خلال كسب العيش ومساعدة أسرهم على الظروف المعيشية.

وافتتحت الوزايرة أمس الاثنين، في القاهرة الجديدة النسخة الـ61 من سلسلة هذه المعارض، وبه 300 عارض، من جميع المحافظات، ويقام على مساحة 3 آلاف متر، ويتم التوسع في أماكن جديدة، وأنهم يجوبون الأقصر والإسكندرية والمنيا، وهذا المعرض هو السادس هذا العام رغم جائحة كورونا.