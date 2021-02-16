وزيرة التضامن تستعرض منتجات أبطال الأولمبياد بـ”ديارنا” 

قالت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي إننا فخورين بالتعاون مع مؤسسات الدمج المجتمعي من أجل أولادنا من ذوي الهمم وفخورين بما يقدموه من منتجات رائعة.
وأكدت "القباج"، خلال تواجدها في جناح الأولمبياد الخاص المصري بمعرض ديارنا للحرف اليدوية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعي إلي تقديم الدعم بكل السبل الممكنة لأبنائنا من ذوي الهمم سواء في فرص تسويق أكثر أو تقديم أصول إنتاجية يستطيعوا من خلال تعليمهم حرفة ومهنة جديدة يستطيعوا الكسب من خلالها.
وأضافت الوزيرة أنها حريصة جدًا على تواجدهم الدائم في المعارض التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي للإيمان الكامل بقدراتهم ودمجهم في المجتمع، وتعهدت "الوزيرة" بخدمتهم بما يليق بهم لأن خدمتهم شرف لكل من يساعدهم.
آشاد الوزير المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي تجاه أبطال الأولمبياد الخاص المصري، مشيرًا أن الدولة تولي اهتماما وعناية خاصة بهم، مشيرًا أن وزارة التضامن الاجتماعي لم ولن تدخر جهدًا في توفير كل السبل الممكنة لتوفير حياة كريمة لهم.
وأوضح "محمود" أن هناك تنسيق وتعاون كامل وبشكل مستمر بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة والأولمبياد الخاص المصري، مضيفًا أن هذا التعاون كان هو حجر الزاوية في تحقيق النجاحات خلال السنوات السابقة ومازالت.
من جانبها أعربت المهندسة نجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعيةبإجدى شركات الاتصالات، عن سعادتها بتواجدها بجانب أبطالنا في الأولمبياد الخاص المصري في معرض ديارنا هذا العام وأن جناح المؤسسة خلال هذا المعرض كل عام يشهد تطور في المنتجات المعروضة الذي ينتجها ذوي الهمم في أشكاله المتعددة وكذلك الجودة.
وأوضحت "نصير" أن الشركة المصرية للاتصالات WE هي الراعي الرئيسي للأولمبياد الخاص المصري لسنوات كثيرة سابقة، وأكدت على أن الهدف تقديم الدعم الكامل لأبطال الأولمبياد الخاص المصري ليس دعم رياضي فقط بل دعمهم في عدة مجالات مختلفة منها مراكز التدريب والتأهيل الحرفي والمهني ليتعلموا فيها حرفة ومهنة يستطيعوا من خلال كسب العيش ومساعدة أسرهم على الظروف المعيشية.
وافتتحت الوزايرة أمس الاثنين، في القاهرة الجديدة النسخة الـ61 من سلسلة هذه المعارض، وبه 300 عارض، من جميع المحافظات، ويقام على مساحة 3 آلاف متر، ويتم التوسع في أماكن جديدة، وأنهم يجوبون الأقصر والإسكندرية والمنيا، وهذا المعرض هو السادس هذا العام رغم جائحة كورونا.
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