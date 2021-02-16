كشفت الأجهزة الأمنية بالشرقية ملابسات ما تم تداوله عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن تغيب إحدى الفتيات وبصحبتها صديقتها، مقيمتان بمحافظة الشرقية عن المنزل ومناشدة أسرتيهما مساعدتهم فى العثورعليهما، وما أسفر عنه الفحص من عدم تقدم أهليتهما ببلاغ يفيد تغيبهما إنتظاراً لعودتهما، وإقرار والد إحدى الفتاتين بقيام نجلته بأخذ مبلغ مالى ومغادرتها المنزل.
أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية عن تحديد مكان المتغيبتين بناحية مدينة العبور وتبين حيازتهما لمصوغات ذهبية،مبلغ مالى، وبسؤالهما قررتا ترك منزل أهليتهما بمحض إرادتهما لسوء معاملة أهليتهما لهما، وأضافت إحداهما بأخذ مبلغ مالى من والدها ، وقيامهما بالخروج للتنزه وشراء بعض المتطلبات وأضافا بعدم تعرضهما لثمة مكروه ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لسوء المعاملة.. فتاة الشرقية استولت على أموال والدها وهربت مع صديقتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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