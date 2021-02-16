انت الان تتابع تفاصيل خبر هيئة الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس اليوم وغدًا: أمطار رعدية وكرات ثلج كثيفة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حذرت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في مصر في تصريح الدكتورة إيمان شاكر، والتي تشغل منصب وكيل مركز الاستشعار عن بعد الخاص بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قائلة: إن مصر والمنطقة في حالة منخفض جوي وذلك خلال الساعات ويمكن الأيام المقبلة، والذي بات واضحا نسبة التغير الجوي في مصر منذ الصباح الباكر إلي الآن، وعلي ذلك يتوقع أن يتم تسجيل درجة حرارة عظمي لمحافظه القاهرة من 14 إلى 15 درجة مئوية، كما يمكن أن يتم تسجيل غدًا الأربعاء درجة حرارة من 11 إلي 12 درجة، وتصل درجه الحرارة الصغري إلي 6 إلي 7 درجه، علي أن يكون البرد القارس علي مزارع وسط وشمال صعيد مصر.

حالة الطقس في مصر

أضافت شاكر أيضًا عن طريق مكالمة هاتفية لبرنامج صباح الورد على قناة “Ten”، أنه قد تقوم درجة الحرارة على شمال الصعيد بالنزول لـ 4 درجات مئوية، مشيرة إلى أن أكثر المدن التي ستشعر بالبرد الشديد هي المدن الجديدة، وذلك لأنها تعد مدن مكشوفة، وكذلك قد يؤدي ذلك إلى اضطراب شديد في حركه الملاحة وذلك لأسباب منها سرعة الرياح الشديدة على الكثير من محافظات جمهوريه مصر العربية.

وتابعت أنه سيشهد البحر المتوسط اضطرابات اكثر من مثيله البحر الأحمر، وقد تصل ارتفاع الموجه اليوم إلي خمسة أمتار، وغدًا إلي ستة أمتار، مما يؤدي دخول الأمواج إلي الشواطئ في المدن الساحلية.

كما أوضحت إلى أنه سوف يصاحب انخفاض درجات الحرارة، هياج شديد في الرمال وكذلك الأتربة، مما قد يعزز من حدوث عاصفة قوية في شمال الصعيد، مما قد يتسبب في إعدام الرؤية في بعض الأوقات على الطريق، كما وضحت إلى أنه سيصاحب ذلك أمطار رعدية علي السواحل الشمالية، على أن تستمر حالة الطقس السيئ هذا إلى يوم الخميس القادم، ولكن تصل ذروة الطقس غدا.

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