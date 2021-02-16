على مستوى وزيرى الخارجية.. مباحثات مصرية - باكستانية غدا بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - ومن المنتظر أن يتناول اللقاء، الذى يعقد بقصر التحرير، العلاقات المصرية الباكستانية وسبل تعزيزها بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك. كما يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا فى ختام المباحثات.

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