فيديو..الأرصاد لمبتدا: ننسق مع المرور لغلق الطرق لمنع الحوادث أثناء الشبورة

جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال حوارها مع "دوت الخليج"، أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لمنع الحوادث، وكل المحافظات بالإضافة إلى غرفة عمليات مجلس الوزراء، مشيرة إلى أنه فور إصدار البيانات والتقارير الجوية يتم إرسالها إلى وسائل الإعلام لتوعية المواطنين.
وأكدت شاكر أن اللواء هشام طاحون رئيس مجلس الإدارة، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لتوضيح الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة فضلًا عن إرسال التقارير الجوية للمحافظات كافة التى رفعت درجة الاستعداد القصوى ونشر سيارات شفط المياه، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور التى تقرر غلق الطرق السريعة فى حالة حدوث رؤية منخفضة بسبب العواصف الترابية.
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