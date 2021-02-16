صور.. انهيار أجزاء من 3 عقارات فى الإسكندرية.. وقرار عاجل للمحافظة

جدة - نرمين السيد - وردت بلاغات لغرفة عمليات حى وسط الإسكندرية، تفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم 14 شارع متفرع من عرفان بمحرم بك، و18 شارع الواثق بالحضرة البحرية، و8 شارع أنس بالإبراهيمية.

انتقل مسؤولى الحى إلى موقع البلاغات، وتبين أن العقار الأول، مأهول بالسكان، ومكون من 5 طوابق، وصادر له قرار إزالة وترميم رقم 66 لسنة 2018، وسقوط سقف حجرة بالطابق الثالث.

وتبين من المعاينة أن العقار الثانى مكون من أرضى وطابقين، مأهول بالسكان، وصادر له قرار ترميم رقم 9 لسنة 2001، وسقوط أجزاء من شرفة الطابق الأول علوى.

بينما تبين أن العقار الثالث مكون من أرضى و3 طوابق علوية، مشغول بالسكان، وصادر له قرار ترميم رقم 211 لسنة 2001، ووجود ميل بسيط بالعقار.

ومن جانبه، قال اللواء علاء يوسف، رئيس حى وسط الإسكندرية، إنه تم إصدار قرارات إخلاء مؤقت للسكان دون المنقولات للعقارين الأول والثانى، حفاظا على حياة المواطنين، فضلا عن عرض العقار الثالث على اللجنة الهندسية.