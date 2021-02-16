وتأتى الندوة، لتأكد على قدرة مؤسسات الدولة على العمل بروح الفريق مهما كانت مواقعنا التنفيذية أو الخدمية فالكل يعمل لخدمة الوطن ويشكل حلقة من حلقاته المتكاملة، متخذين فى هذا الاتجاه من الوعى والتثقيف والحوار الوطنى المنفتح على الجميع والنقاش الموضوعى الحر طريقًا للبناء والتنمية.
وتعالج الندوة قضيتين، لا غنى لأحدهما عن الأخرى هما قضية الوعى، خصوصًا ما يتصل بفهم صحيح الدين أحد أهم سلعة ومواجهة التطرف وتجفيف روافده ومنابعة، وقضية التنمية التى تنطلق بقوة فى كل ربوع الوطن ومنها وليس آخرها مبادرة رئيس الجمهوررية لتنمية الريف المصرى.
ويحاضر فى الندوة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ويتحدث عن دور الوزارة فى تجديد الخطاب الدينى ورفع درجات الوعى للمواطن المصرى.
كما يتحدث أيضا خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن التنمية الشاملة فى جنوب سيناء كجزء من التنمية الشاملة للدولة المصرية، إضافة إلى كلمة كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، عن الإعلام والوعى وانعكاسهما على التنمية فى الدولة المصرية، ثم كلمة للدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، ويتحدث فيها عن دور الإعلام فى رفع درجات الوعى ومحاربة الشائعات.
وبعد كلمات المنصة سيتم فتح حوار مفتوح مع الحضور والرد على كل أسئلتهم واستفسارتهم بشأن الموضوعات محل الندوة، وعقب انتهاء الندوة سيكرم نقيب الإعلاميين، ضيوف المنصة بتقديم درع النقابة لهم على دورهم الكبير فى خدمة الوطن.
تأتى الندوة إطار العمل الوطنى المؤسسى التكاملى المشترك فيما يتصل بقضية الإعلام والوعى ودورهما فى تحقيق التنمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخميس.. انطلاق ندوة الإعلام والوعى والتنمية بحضور وزير الأوقاف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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