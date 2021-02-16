الخميس.. انطلاق ندوة الإعلام والوعى والتنمية بحضور وزير الأوقاف

جدة - نرمين السيد - تنظم وزارة الأوقاف ونقابة الإعلاميين وبمشاركة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومحافظة جنوب سيناء، فى تمام الحادية عشر من صباح الخميس المقبل، ندوة "الإعلام والوعى والتنمية " فى مقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجاردن سيتى.





وتأتى الندوة، لتأكد على قدرة مؤسسات الدولة على العمل بروح الفريق مهما كانت مواقعنا التنفيذية أو الخدمية فالكل يعمل لخدمة الوطن ويشكل حلقة من حلقاته المتكاملة، متخذين فى هذا الاتجاه من الوعى والتثقيف والحوار الوطنى المنفتح على الجميع والنقاش الموضوعى الحر طريقًا للبناء والتنمية.

وتعالج الندوة قضيتين، لا غنى لأحدهما عن الأخرى هما قضية الوعى، خصوصًا ما يتصل بفهم صحيح الدين أحد أهم سلعة ومواجهة التطرف وتجفيف روافده ومنابعة، وقضية التنمية التى تنطلق بقوة فى كل ربوع الوطن ومنها وليس آخرها مبادرة رئيس الجمهوررية لتنمية الريف المصرى.

ويحاضر فى الندوة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ويتحدث عن دور الوزارة فى تجديد الخطاب الدينى ورفع درجات الوعى للمواطن المصرى.

كما يتحدث أيضا خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن التنمية الشاملة فى جنوب سيناء كجزء من التنمية الشاملة للدولة المصرية، إضافة إلى كلمة كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، عن الإعلام والوعى وانعكاسهما على التنمية فى الدولة المصرية، ثم كلمة للدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، ويتحدث فيها عن دور الإعلام فى رفع درجات الوعى ومحاربة الشائعات.

وبعد كلمات المنصة سيتم فتح حوار مفتوح مع الحضور والرد على كل أسئلتهم واستفسارتهم بشأن الموضوعات محل الندوة، وعقب انتهاء الندوة سيكرم نقيب الإعلاميين، ضيوف المنصة بتقديم درع النقابة لهم على دورهم الكبير فى خدمة الوطن.

تأتى الندوة إطار العمل الوطنى المؤسسى التكاملى المشترك فيما يتصل بقضية الإعلام والوعى ودورهما فى تحقيق التنمية.