الأوقاف والهيئة المصرية العامة يصدران كتاب هؤلاء هم الإخوان

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة الأوقاف، والهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب "هؤلاء هم الإخوان"، تقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى إطار المشروع الثقافى لسلسلة "رؤية" للفكر المستنير.





ذكرت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم الثلاثاء، إن الكتاب يأتى فى إطار التعاون بين وزارتى الأوقاف والهيئة العامة للكتاب، مشيرة إلى أن الإصدار الجديد هو الـ24 ويتناول من خلال عدة مقالات وشهادات تاريخية بصفحات من دفاتر الإخوان السوداء، وتاريخهم فى الخيانة لأوطانهم، والعمالة لأعدائها، وعدم إيمانهم بالوطن أو الدولة الوطنية، واستحلالهم التخريب والهدم وإراقة الدماء.

ويبّين الكتاب أن دور الجماعة الإرهابية فى نشر الفتن والقلاقل والانقسامات والاضطرابات، وأنهم لا يوفون بعهد ولا وعد، نقّاضون للعهود والمواثيق، حتى صارت التقية أخص صفاتهم، ونقض العهود أبرز سماتهم، كما يوضح أن هذه الجماعة حاولت مرارًا وتكرارًا تغيير جلودها مخاتلة ومخادعة، لكنها لم تغير يومًا منهجها ولا خطها الثابت فى العمالة والخيانة، فمصلحة الجماعة لديهم فوق مصلحة الوطن، ومصلحة التنظيم فوق مصلحة الأمة.