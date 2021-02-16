فيديو..وزيرة التخطيط: الفرد يكلف الدولة 1.5 مليون جنيه من الولادة حتى الـ60

جدة - نرمين السيد - وأضافت السعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى احمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن الفرد يكلف الدولة منذ ولادته حتى سن الـ60 سنة حوالى 1.5 مليون جنيه.
وشددت على أن الزيادة السكانية تلتهم كل ثمار التنمية، معربه عن أملها عن وصول تعداد مصر إلى 117 مليون نسمة خلال العشر سنوات المقبلة وليس 130 مليون نسمة.
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