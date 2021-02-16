ليفربول «المترنح» في مواجهة لايبزيج الألماني بدوري الأبطال





تشكيل ليفربول ضد لايبزيج

أليسون فى حراسة المرمى، أرنولد، كاباك، هندرسون، روبيرتسون، فينالدوم، جونز، تياجو، ماني، محمد صلاح، فيرمينو.

تشكيل ليفربول

جدير بالذكر أن ليفربول تأهل للدور ثمن النهائي كأول مجموعته برصيد 13 نقطة، بينما تأهل لايبزيج كوصيف لمجموعته برصيد 12 نقطة، علمًا بأن ليفربول قد تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا 6 مرات في تاريخه، بينما لم يحصل لايبزيج على اللقب من قبل.

وتصدر الريدز مجموعته برصيد 13 نقطة جمعها من 6 مباريات حيث فاز فى 4 مواجهات، وتعادل فى مباراة وخسر مثلها ، وفقد الريدز 5 نقاط فقط فى 6 مباريات، وسجل نجومه 10 أهداف فيما سكنت شباكه 3 أهداف، بينما حل أتالانتا وصيفا للمجموعة برصيد 11 نقطة فيما إحتل أياكس الهولندى المركز الثالث برصيد 7 نقاط وتذيل ميتلاند الدنماركي المجموعة برصيد نقطتين فقط.

وكان الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، قرر فى وقت سابق، إقامة مواجهة لايبزج وليفربول الإنجليزى فى المجر بدلا من ألمانيا، بسبب منع السفر إلى هناك بسبب جائحة كورونا.

وتسعى كتيبة المدرب الألمانى يورجن كلوب، لمصالحة الجماهير بعد التراجع الكبير في مسابقة الدوري الانجليزي عقب تلقى 3 هزائم متتالية بشكل مفاجئ.

ويعول ليفربول على نجمه الأول وهداف الفريق محمد صلاح في إنهاء اللقاء لصالحه، حيث يعيش الفرعون المصري أفضل أوقاته رغم تراجع الفريق، إذ نجح في تسجيل 17 هدفا يتصدر بهم قائمة هدافي البريميرليج، و23 في جميع المسابقات.