بعد تشغيله رسميا.. كل ما تريد معرفته عن أحد أجهزة الطيران التمثيلي إيرباص A320Neo المنضم لـ مصر للطيران

وسط تمثيل حكومي لافت ترأسه اليوم، الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أعلنت أكاديمية مصر للطيران، رسميًا تشغيل أحدث أجهزة الطيران التمثيلي المنظم للأكاديمية مؤخرًا من طراز الإيرباص A320Neo، التي تضم الشركة الوطنية لأسطولها الجوي 8 طائرات من هذا الطراز من أصل 15 طائرة من عائلة ايرباص نيو.

جهاز الطيران التمثيلي الجديد من طراز الإيرباص «A320Neo»، المنضم حديثًا لـ مصر للطيران حاصل على اعتماد وكالة سلامة الطيران الأوروبية «EASA» مستوى التأهيل «D» وهو مستوى أعلى من «FSTD»، وذلك لتدريب أطقم الطيارين بشركات الطيران المختلفة التي تمتلك هذا الطراز.

ومع نهاية العام الماضي 2020، أجرى وفد رفيع المستوى من وكالة سلامة الطيران الأوروبية «EASA» اختبارات على الجهاز وعلى كل البرامج التدريبية التي يتلقاها المهندسون والطيارون وأطقم الضيافة الجوية بمركز التدريب التابع لمصر للطيران، وأشاد بالعملية التدريبية والمنظومة عالية الجودة التي يتبعها المركز والتي تتطابق مع المعايير التي سنتها الوكالة في هذا الشأن، وهو ما يؤكّد المكانة الكبيرة والثقة الدولية التي يحظى بها مركز تدريب مصر للطيران كمركز إقليمي معتمد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، أكد أن تشغيل هذه الأجهزة المتطورة من الطيران التمثيلي يعتبر بمثابة دعم كبير للأكاديمية لجذب عملاء جدد، ويعكس في الوقت نفسه اهتمام الوزارة بالتوسع والسعي للحصول على حصة تسويقية جديدة؛ بهدف المنافسة في مجالات تدريب الطيران المختلفة، واستهداف شركات طيران جديدة للاستفادة من إمكانيات الأكاديمية في هذا المجال بين دول الجوار.

وتضم أكاديمية مصر للطيران أحدث الأجهزة والأنظمة المستخدمة بمعامل التدريب، وكذلك أجهزة الطيران التمثيلي المتطورة، حيث تمتلك الأكاديمية عددا من أجهزة الطيران التمثيلي لمختلف الطرازات، فضلًا عن حصولها على العديد من الشهادات والاعتمادات الدولية من المنظمات الدولية، على رأسها المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)، كما تقدم برامجها التدريبية للعديد من متدربي الدول الشقيقة بمنطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا.

توفر الأكاديمية أحدث نماذج التدريب في مجال الطيران، بالإضافة إلى عدد كبير من الفصول الدراسية بمختلف السعات التي تغطي كافة الأنشطة التدريبية، كما يوجد فصول مجهزة للتدريب النظري للطيارين، وغيرها.

وضمت مصر للطيران، إلى أسطولها الجوي، 8 طائرات من طراز A320neo من أصل 15 طائرة من عائلة طائرات A320neo بعقد شراكة مع شركة "إيركاب" لتأجير الطائرات، لتكون مصر للطيران بذلك أول شركة تُشغل طرازي A320neo وA220 معًا من الطائرات الحديثة ذات الممر الواحد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتتمتع عائلة A320neo بهيكل عريض يعد الأوسع ضمن فئته، وتحتوي الطائرة على أحدث التقنيات المبتكرة، بما فيها المقصورة الأفضل في القطاع وأحدث جيل من المحركات التي من شأنها توفير 20% في معدلات استهلاك الوقود عن كلّ مقعد. هذا وتمتاز A320neo بمستوياتٍ منخفضة من الانبعاثات، فضلًا عما تقدمه من مزايا صديقة للبيئة وقدرتها على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة 50% مقارنةً بالجيل السابق.

وتم تزويد طائرة مصر للطيران بمحركات من طراز LEAP-1A من شركة "سي إف إم إنترناشيونال"، فضلًا عن تصميم المقصورة الواسع المكون من درجتين وبما مجموعه 142 مقعدًا بواقع 16 مقعد في درجة رجال الأعمال والتي توفر 48 بوصة (122 سنتيمتر) لكل مقعد، و126 مقعدًا في الدرجة السياحية موفرة من 29 إلى 30 بوصة (74-76 سنتيمتر) للمقعد الواحد. كما توفر الطائرة مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات من خلال الأجواء والإنارة المريحة، إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالأنترنت التي تتيح تجربة مميزة للمسافرين على متنها.

الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويرافقه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، بحضور الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران، شهدوا اليوم الثلاثاء، بدء تشغيل أحدث أجهزة الطيران التمثيلى من طراز الإيرباص A320Neo بأكاديمية مصرللطيران للتدريب إحدي أكبر مراكز التدريب الإقليمية المعتمدة في مجال النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني و لفيف من قيادات وزارة الطيران المدني.