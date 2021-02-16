قمة اليد بين الأهلى والزمالك 18 فبراير

أكد الاتحاد المصرى لكرة اليد إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك يوم الخميس 18 فبراير الجارى بشكل مبدئى حيث ينتظر الاتحاد الموافقات الامنية من أجل إتخاذ القرار النهائي .

وحدد الاتحاد اقامة المباراة في تمام السادسة مساء على الصالة المغطاه الرئيسية بستاد القاهرة الدولى فى الجولة الرابعة للمرحلة الثانية بدورى المحترفين و المباراة بدون حضور جماهيرى.

ومن المنتظر أن يدخل الأهلي لمباراة القمة بقائمة مكونة من :

أحمد عادل، محمود محمد، محمد ابراهيم، أحمد هشام سيسا، اسلام حسن، عمر ياسين، محسن رمضان، عمر سامي، أسامه الجزيري، ممدوح طه، أحمد محمد راضي، عبد العزيز إيهاب، عمر خالد، عبد الرحمن علي، عبد الرحمن طه، محمد عصام الطيار.

الجدير بالذكر أن الأهلي حقق الإنتصار أمام طلائع الجيش في أخر مباراة للفريق الأحمر بنتيجة ٣٢-٢٣، بعد تألق كبير من جانب محمد عصام الطيار، حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر وإبراهيم المصري وعمر خالد كاستيلو وأسامة الجزيري.