أكد الاتحاد المصرى لكرة اليد إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك يوم الخميس 18 فبراير الجارى بشكل مبدئى حيث ينتظر الاتحاد الموافقات الامنية من أجل إتخاذ القرار النهائي .
وحدد الاتحاد اقامة المباراة في تمام السادسة مساء على الصالة المغطاه الرئيسية بستاد القاهرة الدولى فى الجولة الرابعة للمرحلة الثانية بدورى المحترفين و المباراة بدون حضور جماهيرى.
ومن المنتظر أن يدخل الأهلي لمباراة القمة بقائمة مكونة من :
أحمد عادل، محمود محمد، محمد ابراهيم، أحمد هشام سيسا، اسلام حسن، عمر ياسين، محسن رمضان، عمر سامي، أسامه الجزيري، ممدوح طه، أحمد محمد راضي، عبد العزيز إيهاب، عمر خالد، عبد الرحمن علي، عبد الرحمن طه، محمد عصام الطيار.
الجدير بالذكر أن الأهلي حقق الإنتصار أمام طلائع الجيش في أخر مباراة للفريق الأحمر بنتيجة ٣٢-٢٣، بعد تألق كبير من جانب محمد عصام الطيار، حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر وإبراهيم المصري وعمر خالد كاستيلو وأسامة الجزيري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قمة اليد بين الأهلى والزمالك 18 فبراير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.