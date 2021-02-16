عاجل.. تشكيل الأهلي لمواجهة المريخ بدوري أبطال إفريقيا

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، تشكيلة فريقه لمواجهة المريخ السوداني، والتي تنطلق بعد قليل، في أولى مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وشهدت التشكيلة تواجد كل من :

تشكيل مباراة الأهلي والمريخ

حراسة المرمى:محمد الشناوي.

خط الدفاع:محمود وحيد – محمد هاني – بدر بنون – ياسر إبراهيم.

خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية - محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم:والتر بواليا - محمود كهربا - جونيور اجاي .

ويجلس علي مقاعد دكة بدلاء الأهلي أمام المريخ السوداني :

علي لطفي، حمدي فتحي، أحمد رمضان بيكهام، سعد سمير ، أكرم توفيق، محمد شريف، مروان محسن.

بينما أعلن المدير الفني للمريخ السوداني عن التشكيلة الأساسية لمباراة اليوم وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: منجد النيل. الدفاع: عبد الرحمن كرنجو- أمير كمال- صلاح نمر- أحمد آدم. الوسط: سعيدي شبوني- ضياء الدين محجوب- التاج يعقوب- وينديانجا أرنولد. الهجوم: بكري المدينة، سيف تيري.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، علي استاد القاهرة الدولى، وبإدارة تحكيمية زامبية للحكم.

وتبث قنوات بي ان سبورت أحداث المباراة علي بي ان سبورت hd 7 ، وهي قناة مشفرة.

بينما أعلنت قناة مكسبي المفتوحة عبر القمر الصناعي نايل سات نقل أحداث المباراة، ويمكنك إستقبال القناة بجودة sd، عادية دون الحاجة لأجهزة hd متخصصة.

تردد قناة مكسبي عبر النايل سات:

جودة القمر الصناعي: نايل سات sd أو hd

تردد القناة : 11411 .

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 4/3.

وشهدت قائمة الأهلي العديد من الغيابات عن مباراة المريخ، من أهمهم علي معلول وأيمن أشرف بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي - مصطفى شوبير -علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - أحمد رمضان "بيكهام" - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمود وحيد.

خط الوسط: أليو ديانج - السولية - أكرم توفيق - حمدي فتحي - "أفشة".

خط الهجوم: جونيور أجايي - "كهربا" - محمد شريف - مروان محسن - والتر بواليا.

ويغيب عن الأهلي في اللقاء علي معلول لاعب الفريق بسبب تعرضه للإصابة في مباراته في بطولة كأس العالم للأندية، و حسين الشحات للإيقاف، وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن بسبب الإصابة.